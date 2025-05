Florin Roman: Cel mai bine ar fi să ieșim din coaliție, dar ce punem în loc?

„Categoric, pentru noi, sunt dezamăgitoare și sunt triste și cred că pentru orice român de bună credință, ceea ce s-a întâmplat duminică e un semnal de alarmă că ceva nu e în regulă în țara asta și că lucrurile nu merg bine”, declară, la RFI, Florin Roman, după ce candidatul alianței aflate la guvernare, Crin Antonescu, a ratat calificarea în turul secund din 18 mai.

Vicepreședintele PNL consideră că persoanele responsabile pentru eșecul lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale ar trebui să facă un pas în spate: „Ceea ce am făcut noi, PNL, după momentul 24 noiembrie, am făcut bine. Noi am luat o decizie la cald în acea perioadă și anume venirea domnului Bolojan, care pentru România este de bun augur (…). Poate e momentul ca fiecare să înțeleagă că lucrurile nu mai sunt cum au fost, că fiecare trebuie să-și asume o parte din acest eșec și cei care probabil au generat această stare de spirit ar fi bine să facă un pas înapoi (…). Din PNL cred că nu e cazul, noi am învățat din ceea ce s-a întâmplat în 24 noiembrie”.

Întrebat dacă în opinia sa, actuala coaliție mai are viitor, după eșecul de la alegerile prezidențiale, Florin Roman a răspuns: „Sincer să vă spun și direct, nu, dar mă întreb ce va fi în locul acestei coaliții, pentru că întotdeauna când cineva pleacă, trebuie să te gândești și cine vine. Din păcate, la ora actuală, nu avem o altă soluție (…). Cel mai bine pentru noi ar fi să ieșim clar din coaliție și să mergem în Opoziție, ceea ce eu spun încă din data de 24 noiembrie, când am pierdut alegerile prezidențiale cu domnul Ciucă, dar vă întreb, ce putem pune pe masă, dacă această coaliție se destramă? (…) Eu mi-aș dori să vină toată lumea la guvernare, inclusiv cei care au câștigat alegerile. Acum sunt legitimați prin votul unei majorități a românilor, ca să vedem de ce sunt capabili, de ce sunt în stare, poate vor reuși soluții miraculoase, așa cum le-au spus românilor”.