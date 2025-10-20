Fost judecător CCR: E clar că era discriminatorie

„Eu nu știu motivele pe care s-au bazat judecătorii în curs, dar e clar că era discriminatorie. (…) Cinci-șase categorii de pensionari cu pensii de serviciu, așa-zisele pensii speciale, cinci-șase, și s-a gândit că doar la magistrații să se aplice. Să se aplice la toți, dacă într-adevăr suntem într-o situație așa de grea. Mai ales că magistrații sunt câteva mii, militarii, servicii speciale, poliție, sunt câteva sute de mii”, a spus Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, la Digi24.

El susține că, dacă admiterea s-a făcut pe procedură, „înseamnă că trebuie să aștepte și să reia procedura”.

„Dacă te-ai oprit la condiția de formă, e de prisos să mai analizezi condiția de fond. Probabil că nu s-a intrat pe fond. Repet, noi aveam o lege, trebuia doar corectată, nu altceva”, a mai spus fostul judecător CCR.

El mai spune că reluarea procedurii se poate face doar după ce se publică hotărârea, mai trec o lună, două, trei: „Nu se reia mâine”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.