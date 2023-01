Fost ministru al Justiţiei: Trebuie introdus un prag valoric pentru abuzul în serviciu

Modificarea Codului Penal şi Codului de Procedură Penală este tardivă, spune la RFI fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion.

Deputatul USR speră ca scopul declarat al proiectului să nu fie deturnat şi propune şi introducerea unui prag valoric pentru abuzul în serviciu.

Stelian Ion speră ca majoritatea parlamentară să nu vină cu amendamente la Codul Penal şi cel de Procedură Penală, care să deturneze scopul iniţial:

„În primul rând, am aşteptarea să nu se vină cu un val de amendamente care să compromită acest demers necesar, tardiv, după mine, într-o anumită măsură, pentru că vine destul de târziu, ar fi trebuit deja aceste modificări să intre în vigoare până la sfârşitul anului trecut, ele abia au fost trecute prin Guvern, au fost adoptate ca proiecte de lege în Guvern, deşi erau promise de foarte mult timp şi erau finalizate încă din perioada mandatului pe care l-am avut la Ministerul Justiţiei. Deci în primul rând, îmi doresc să nu se adauge amendamente care să fie periculoase şi să deturneze scopul declarat al proiectului, acela de punere în acord a Codului Penal şi Codului de Procedură Penală cu deciziile CCR”, arată Ion.

Fostul ministru USR al Justiţiei consideră că trebuie introdus un prag valoric pentru infracţiunea de abuz în serviciu.

„După decizia CCR referitoare la prescripţia răspunderii penale, cred că nu ne putem permite să nu discutăm la modul cel mai serios despre necesitatea impunerii unui prag valoric, deşi eu însumi în perioada cât am fost ministru am propus varianta fără prag, dar după această decizie, este posibil ca la un moment dat, după un an, doi, trei, Curtea să vină din nou cu a treia decizie care să spună că de fapt trebuia impus un prag valoric şi conţinutul infracţiunii de abuz în serviciu nu este conform Constituţiei. De aceea, în opinia mea, cel puţin, discuţiile pe acest subiect trebuie să fie foarte-foarte serioase. Noi am propus un prag la nivelul unui salariu minim pe economie şi cred că este mai mult decât

rezonabilă o astfel de abordare”, a mai spus fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion.