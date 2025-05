Fost ministru PSD al Justiției: Nu cred într-un moment accidental al adoptării acestei decizii a CCR

„Declarațiile de avere ale demnitarilor si decizia Curții Constituționale. Am fost realmente surprins de decizia de astăzi a Curții Constituționale. Nu am avut niciodată vreo dificultate în a formula Declarația de avere, așa cum rezulta din legislația română.în vigoare. O declarație model romanesc mult mai riguroasă si chiar constrangatoare decât modelele folosite de multe alte țări europene, vechi democrații… Soția mea este profesor și logoped la o școală specială din București, lucrează cu copii cu nevoi speciale. Nu am avut și nu avem afaceri”, scrie pe Facebook Titus Corlățean.

El precizează că predă la o universitate din București, ceea ce legea și Statutul parlamentarilor îi permite.

„Cred în necesitatea transparenței, mai ales în cazul celor aleși sau desemnați în funcții și demnități publice. Așa că îmi voi publica Declarația de avere ca și până acum, cu salariul pe care Mădălina il aduce în casă. Sper ca ANI să nu modifice prea curând formularul, ca să nu fiu obligat să adaug eu la modelul de declarație restrânsă prin decizia nefericită a CC. A propos, nu cred în coincidențe si nu cred într-un moment accidental al adoptării acestei decizii. Ca sa fie clar”, conchide Corlățean.

CCR: declarațiile de avere nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților și copiilor

Reacția fostului ministru PSD al Justiției vine după ce judecătorii Curtea Constituțională au decis că declarațiile de avere nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților și copiilor și a declarat neconstituțional articolul care prevede publicarea declarațiilor de avere. Decizia CCR nu poate fi atacată, fiind definitivă și obligatorie.

Decizia CCR prin care este declarată neconstituționalitatea unor articole din legea ANI anulează caracterul public al declarațiilor de avere și de interese și poate încălca toate angajamentele asumate de România în ultimii 20 de ani în ceea ce privește lupta împotriva corupției.