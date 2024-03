Fost primar, despre faptul că nu există buget în Capitală: Blocaj fără precedent

„Când vii cu un proiect nerealist, nu poţi avea pretenţia să fie aprobat. Trebuie să te gândeşti la toţi bucureştenii, dacă vrei să fii sprijinit. Este clar un moment zero pentru Capitală! Dreapta Unită s-a destrămat şi Nicuşor Dan nu mai are majoritate în Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Este nevoie de o nouă majoritatea, a bucureştenilor, nu a primarului general”, spune Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei.

Aceasta spune că PSD Bucureşti a fost mereu alături de toţi bucureştenii şi activitatea consilierilor generali din toţi aceşti trei ani şi jumătate este cea mai bună dovadă.

„Am fost ignoraţi, proiectele noastre au ajuns târziu sau deloc la vot, amendamentele pe care le-am depus an de an au fost respinse. Mereu am solicitat discuţii cu primarul general, tot timpul în aceşti ani am fost deschişi să lucrăm pentru oameni. Nu ne-a băgat în seamă! Nici acum Nicuşor Dan nu a fost serios şi a chemat consilierii la discuţii doar de faţadă, de pe-o zi pe alta. Cred că ne-am convins despre bunele sale intenţii pentru bucureşteni şi oraş. Soluţia poate veni acum doar de la echipa social-democrată! Bucureştenii nu trebuie să fie pedepsiţi din cauza incapacităţii lui Nicuşor Dan de lucra pentru oameni. Aşa cum s-a creat o coaliţie de guvernare naţională, avem nevoie de un consens politic pentru bugetul Capitalei”, mai spune Firea.

Gabriela Firea îi invită pe consilierii PNL Bucureşti să deblocheze bugetul Capitalei şi să le ofere bucureştenilor proiecte benefice.

„Primarul general nu trebuie să se plângă că nu are, ci trebuie să se descurce şi să găsească resurse, să taie de unde este inutil sau în plus şi să pună bani acolo unde majoritatea politică decide! Bugetul este votat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi este decizia consilierilor generali unde merg banii. Nu ne vindem, însă, nimănui. Nu uităm că până acum, în pragul alegerilor, PNL Bucureşti a fost aliatul USR Bucureşti şi l-a susţinut necontenit pe Nicuşor Dan. Nu uităm nici că oamenii liberalilor au primit funcţii calde pe care nu le-au părăsit după anunţul tardiv de retragere a sprijinului. Echipa social-democrată va salva Capitala de falşii salvatori”, mai spune Firea.