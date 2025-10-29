Fost șef al Statului Major: Decizia administrației Trump și scena politică internă ne aduce într-un moment similar cu cel din 1940

Potrivit lui Ştefan Dănilă, retragerea militarilor nu este semnificativă, din punct de vedere operațional, dar ca mesaj strategic este grav.

„Situația internă favorizează atacuri politice, articole de presă acide și acuzatoare la adresa conducerii politice actuale. Situația de securitate regională este tensionată și imprevizibilă, fiecare din părțile implicate dorind pacea ei. În urmă cu cinci ani spuneam că avem cea mai bună situație de securitate din istoria statului român. Aveam ca principal garant parteneriatul strategic cu SUA. Impredictibilitatea deciziilor Administrației Trump, coroborată cu situația politică internă, ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940”, a scris pe Facebook fostul şef al Statului Major General al Armatei Române.

Administrația Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului, au declarat surse pentru Kyiv Post.

Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.