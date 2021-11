Fum alb după întâlnirea Ciţu - Cioloş: "Sunt şanse mari să refacem coaliţia, a fost terapie de grup"

Update: „Explorăm dacă este posibil sau nu să refacem coaliţia, iar PNL va trebui să decidă acest lucru după întâlnirea cu PSD”, spune liderul USR, Dacian Cioloş, după întâlnirea cu liderii liberali.

„Am discutat în primul rând despre ideea refacerii coaliţiei. E o decizie pe care PNL va trebui să o ia în urma întâlnirilor cu cei de la PSD. Noi am spus că dacă începem negocierile pentru refacerea coaliţiei trebuie să fie un mesaj clar din partea conducerii PNL că doreşte lucrul acesta şi nu negocieri şi cu PSD. Am convenit că dacă începem discuţiile pentru refacerea coaliţiei data viitoare ar trebui să participe şi colegii de la UDMR”, spune Dacian Cioloş.

El a spus că urgenţa ar fi luarea unor măsuri pentru gestionarea crizei sanitare.

„Nu am discutat nume, ci principii şi am acceptat principiul ca premierul să fie de la PNL. Am simţit că există disponibilitate (pentru refacerea coaliţiei - n.r.), dar eu nu mă mai iau după simţăminte. Până nu văd, nu cred. Aşteptăm să aibă discuţia cu PSD, să-şi facă calculele şi până la sfârşitul zilei sau începutul zilei de mâine o să vină cu un răspuns să vedem dacă mergem mai departe sau nu. (...) Explorăm dacă este posibil sau nu să refacem coaliţia”, adaugă Cioloş.

El precizează că USR nu şi-a schimbat solicitarea ca Florin Cîţu să nu mai fie premier.

A fost o discuţie bună, terapie de grup... am discutat despre principii, despre PNRR, dacă susţinem PNI şi în ce condiţii şi, bineînţeles, despre programul de guvernare, a spus Florin Cîţu după întâlnirea cu Dacian Cioloş.

Sunt şanse mari să refacem coaliţia, eu am ieşit optimist, a adăugat Flroin Cîţu.

Liderul PNL a mai spus că a convenit cu preşedintele USR să se lucreze la un acord al coaliţiei detaliat şi a dezvăluit faptul că în cadrul întâlnirii nu s-a discutat despre nume. Premierul va fi de la liberali, a precizat Florin Cîţu.

Preşedintele PNL mai are programată miercuri o întâlnire cu condcerea PSD.