G4Media: Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au discutat înaintea consultărilor cu Nicușor Dan

Cei trei lideri ai PNL, USR și UDMR ar fi analizat posibilitatea unei alinieri a pozițiilor în cadrul discuțiilor cu șeful statului, în contextul negocierilor privind formarea unei majorități și depășirea blocajului politic.
Sursele citate de G4Media susțin că între cele trei formațiuni s-a consolidat în ultimele săptămâni o colaborare politică informală, care urmărește identificarea unei formule de guvernare și a unui set de măsuri comune pentru perioada următoare.
La congresul PNL de duminică, Ilie Bolojan a prezentat două scenarii pentru depășirea actualei crize politice.
Prima variantă presupune ca PSD să își asume conducerea unui guvern minoritar, susținut printr-un pact politic de neagresiune pe o perioadă de șase luni. A doua opțiune este ca PNL, alături de USR și UDMR, să preia responsabilitatea guvernării.
„Putem să facem un pact pentru România în următoarele 6 luni în care să stabilim că deficitele nu trebuie depășite, că trebuie adoptată legislația pentru banii din PNRR și alte idei de bază pe care le putem susține toate partidele”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul congresului liberal.
Liderul PNL a precizat că, în cazul în care PSD nu își asumă o guvernare minoritară, liberalii sunt pregătiți să formeze un executiv împreună cu partenerii lor politici.
Potrivit declarațiilor publice și informațiilor apărute în ultimele săptămâni, PNL, USR și UDMR au lucrat la un scenariu comun pe care l-au prezentat deja președintelui Nicușor Dan.
„Noi, în această perioadă, am lucrat cu partidele din coaliție și, împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față, pentru a veni cu o soluție pentru România”, a afirmat Ilie Bolojan.