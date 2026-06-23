G4Media: Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au discutat înaintea consultărilor cu Nicușor Dan

Cei trei lideri ai PNL, USR și UDMR ar fi analizat posibilitatea unei alinieri a pozițiilor în cadrul discuțiilor cu șeful statului, în contextul negocierilor privind formarea unei majorități și depășirea blocajului politic.

Sursele citate de G4Media susțin că între cele trei formațiuni s-a consolidat în ultimele săptămâni o colaborare politică informală, care urmărește identificarea unei formule de guvernare și a unui set de măsuri comune pentru perioada următoare.

Bolojan propune două variante pentru ieșirea din criza guvernamentală

La congresul PNL de duminică, Ilie Bolojan a prezentat două scenarii pentru depășirea actualei crize politice.

Prima variantă presupune ca PSD să își asume conducerea unui guvern minoritar, susținut printr-un pact politic de neagresiune pe o perioadă de șase luni. A doua opțiune este ca PNL, alături de USR și UDMR, să preia responsabilitatea guvernării.

„Putem să facem un pact pentru România în următoarele 6 luni în care să stabilim că deficitele nu trebuie depășite, că trebuie adoptată legislația pentru banii din PNRR și alte idei de bază pe care le putem susține toate partidele”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul congresului liberal.

Liderul PNL a precizat că, în cazul în care PSD nu își asumă o guvernare minoritară, liberalii sunt pregătiți să formeze un executiv împreună cu partenerii lor politici.

Alianță informală PNL – USR – UDMR

Potrivit declarațiilor publice și informațiilor apărute în ultimele săptămâni, PNL, USR și UDMR au lucrat la un scenariu comun pe care l-au prezentat deja președintelui Nicușor Dan.

„Noi, în această perioadă, am lucrat cu partidele din coaliție și, împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față, pentru a veni cu o soluție pentru România”, a afirmat Ilie Bolojan.