Gabriela Firea despre bulevardul din Pipera: Se caută chichiţe. A fost făcut în doi ani

Primarul Gabriela Firea acuză criticile privind modernizarea făcută la Fabrica de Glucoză, din Pipera. Astfel, primarul Capitalei a postat două fotografii, ”Before and after”, adică înainte şi după modernizare. Firea spune că lucrările au fost făcute în doi ani fără a se înrerupe complet circulaţia.

”Bucuresti “before and after”.

Strada Fabrica de Glucoza. Cum era si cum este acum, dupa largire si modernizare. Imaginile vorbesc de la sine. Se vor corecta rapid si micile neajunsuri cauzate de ingustarea trotuarului in dreptul alveolei pentru copaci. Acum se cauta chichite, numai pentru a fi umbrita realizarea care se vede cu ochiul liber si se simte in trafic.

Important este ca s-a fluidizat traficul in zona de Nord a Capitalei, ca avem un bulevard nou, cu toate facilitatile : inlocuirea retelei de termoficare, piste de biciclete, rampe de acces pentru riverani, iluminat public economic.

O lucrare executata in mai putin de 2 ani, in conditiile in care nu am oprit complet traficul”. a scris Gabriela Firea pe Facebook.