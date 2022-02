Gabriela Firea nu-l slăbeşte pe Nicuşor Dan: Primăria Capitalei a plătit dobândă, inutil, pentru un împrumut nefolosit

„Grav! Să ştie toţi ce se întâmplă! Primăria Capitalei a plătit dobândă, inutil, pentru un împrumut nefolosit! Constructorii nu au fost plătiţi, iar banii au stat în conturi. Nicuşor Dan a făcut…nimic tot anul trecut. Dar a găsit vinovatul, evident tot eu, m-am obişnuit deja! A înţeles toată lumea că strategia primarului general este să dea vina pe mine şi pe echipa mea pentru toate nereuşitele sale. Nu-l mai creditează nici măcar majoritatea alegătorilor lui. Tot eu sunt de vină că Bucureştiul plăteşte, degeaba, dobânzi în timp ce banii sunt ţinuţi în conturi, cu alte scopuri? 250.000 de lei s-au pierdut”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea precizează că , în 2020, Primăria a împrumutat 100 de milioane de lei pentru a achita facturile la autobuzele mai puţin poluante şi la trei şantiere mari - pasajul Doamna Ghica, pasajul Ciurel şi lărgirea şoselei Fabrica de Glucoză.

„Curtea de Conturi a descoperit că Nicuşor Dan a ţinut în conturi nu mai puţin de 11 milioane de lei care ar fi trebuit folosite pentru achitarea lucrărilor. Şi s-au plătit inutil aproape 250.000 de lei pentru dobânzi. Constructorii sunt tot neplătiţi, iar bilanţul lucrările de investiţii până acum este ruşinos. Pasajul Doamna Ghica a fost blocat luni la rând şi nici acum nu se lucrează la capacitate maximă. Poate peste încă un an să fie gata. Parcarea din zona Pantelimon stă nefolosită şi nimeni nu ştie clar când va putea fi folosită de şoferi. La Prelungirea Ghencea nu s-a lucrat mai nimic şi e totul aproape aşa cum am lăsat. Tot reprezentanţii PSD sunt acuzaţi că blochează, când noi suntem cei care au început acest proiect după 20 de ani de aşteptare. Cireaşa de pe tort este anunţul lui Nicuşor Dan făcut zilele trecute: să ne luăm gândul de la investiţii noi! Dar nici la cele începute lucrurile nu se mişcă. Voi discuta cu toţi consilierii generali PSD pentru a găsi soluţii să deblocăm marile şantiere. Dacă primarul general are nevoie să fie împins de la spate, o vom face. Un lucru aş vrea să fie clar: voi susţine mereu bucureştenii. Sunt pedepsiţi suficient de un an şi jumătate încoace”, conchide Firea.