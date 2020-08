Gafă de proporţii la Casa Albă: preşedintele Donald Trump, în mijlocul unui scandal antisemit

În cadrul unei vizite la uzina Ford Motors din Michigan, preşedintele Donald Trump a susţinut o conferinţă în care aminteşte de „liniile bune de sânge” ale renumitului antisemit Henry Ford.

„Compania, fondată de un bărbat pe nume Henry Ford”, şi-a început discursul Trump după ce a făcut turul fabricii Ford Motor Company din Michigan. „Linii de sânge bune, linii de sânge bune. Dacă crezi în lucrurile astea, ai sânge bun”, a continuat acesta, după care a râs în spirit de glumă. Remarca preşedintelui nu a rămas netaxată de grupurile evreieşti americane.

Comentariile preşedintelui Donald Trump vin la scurt timp după ce mai mulţi protestatari de extremă dreaptă, unii dintre ei înarmaţi cu arme automate de asalt, au organizat mai multe manifestaţii în statul Michigan. Câţiva dintre protestatari au fluturat steagul confederat, iar alţii au fost văzuţi că purtau svastici şi alte însemne naziste. Lăudarea originii sănătoase a lui Henry Ford a determinat comunitatea evreiească să se teamă că situaţia ar putea degenera în acte de violenţă şi ură colectivă îndreptate împotriva sa, în contextul protestelor recente şi a declaraţiilor preşedintelui Trump.

Henry Ford este cunoscut pe mapamond drept întemeietorul Ford Motors, una dintre cele mai mari companii din industria auto din lume. Însă, puţini cunosc trecutul îndeletnicirilor antisemite ale fondatorului ei. Ford a publicat în anii '20 mai multe lucrări antisemite în care denunţa încercările evreilor de a dobândi hegemonia mondială. Se pare că lucrările pe care industriaşul american le-a sponsorizat au avut influenţă asupra lui Adolf Hitler.

Directorul Ligii Anti-Defăimare din Statele Unite, Jonathan Greenblatt, i-a cerut preşedintelui Donald Trump să-şi ceară scuze public pentru discursul care instigă la ură.

Henry Ford was an antisemite and one of America's staunchest proponents of eugenics.

The President should apologize.

If he doesn't know why, our backgrounder on Ford's legacy will help:https://t.co/U3uxpdEDto https://t.co/0CdzCGLKvu