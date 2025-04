George Simion, despre iubirea pentru Ilinca: E o minune

George Simion și soția sa, Ilinca, au povestit cum a început povestea lor de dragoste. Nu a fost „dragoste la prima vedere”, dar acum Simion spune că dragostea pentru Ilinca este „o minune”.

„Da, e o minune, efectiv. Nu credeam că poate fi așa. Nu credeam că poate fi adevărat, pentru că ne-a schimbat cu totul percepția despre ce înțelegeam noi că poate fi iubirea”, spuen George Simion la podcastul Altceva, de la Gândul.

Ilinca a mărturisit că George, la început, era un crai. „N-a fost dragoste la prima vedere”. Ilinca l-a cunoscut când a candidat independent la Președinție, în 2019.

O prietenă buna a ei, din Slobozia, a ajuns acolo unde Simion își avea sediul de campanie și i-a spus să vină și ea la sediu.

„Așa l-am cunoscut și am aflat despre el. Ulterior ne-am cunoscut și implicat în mai multe proiecte comune și de acolo a înflorit povestea asta de dragoste pe care voi o vedeți astăzi. Doi ani (…) am fost parteneri profesionali și precaută, normal”, spune Ilinca.

Întrebată dacă nu a fost avertizată că George Simion este „un crai”, Ilinca a spus că nu a fost avertizată, pentru că ea nu vorbește cu nimeni despre chestiile intime.

„Nu știu decât eu și tot eu. Atât. Adică atunci când am simțit că poate fi mai mult între noi pur și simplu am lăsat să văd ce se întâmplă. Aveam cumva emoții în privința lui că știam că e un om care e în politică, care are foarte multe lucruri de făcut, care aleargă toată ziua și nici unei femei nu-i place să stea singură. (…) Eu, deși lucram cu el, îl vedeam foarte rar. Vorbeam foarte des, doar că îl vedeam foarte rar”, povestește Ilinca Simion.

George Simion afirmă că dragostea pentru Ilinca este eternă.

„Abia asta este dragoste, poate când ai fluturi în stomac și ești îndrăgostit… aia poate dura 3 ani Sau este titlul unei cărți care a devenit bestseller. Dar eu cred că dragostea este altceva. Dragostea nu dispare, dragostea nu ocărăște, nu pizmuiește, dragostea este eternă”, afirmă candidatul.