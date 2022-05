George Simion, preşedinte AUR: „Nimeni nu pune pe labe serviciile de informaţii, sunt ca nişte fiare scăpate de sub control”

„De 15 ani, UDMR nu mai are niciun opozant în Parlamentul României.

UDMR este la fel de dăunător ca PSD şi PNL. AUR este un partid patriotic.

România este un model de respectare a drepturilor minorităţilor. Putem să avem o dezbatere: cât de democratic sunt aleşi deputaţii minorităţilor? UDMR şi-a negociat un prag alternativ în legea electorală. De ce era nevoie de UDMR în actuala coaliţie de guvernământ? Nu mă deranjează ca etnicii maghiari să fie reprezentaţi în Parlament. Şi minorităţile române trebuie protejate. AUR are multe viziuni comune cu FIDESZ în privinţa viitorului Europei. De ce Kelemen Hunor apare la un eveniment cu harta Ungariei Mari în spate? De ce miniştrii României de la UDMR ţin cu Ungaria? (...) Eu n-am fost şef de galerie”, a declarat preşedintele AUR, George Simion, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.

„Televiziunile ar trebui să ne lase şi pe noi să ne exprimăm. Noi suntem naţionalişti. Pilonii AUR sunt: credinţă, naţiune, familie şi libertate. Eu sunt rusofob, nu rusofil. Am interdicţie să intru în Republica Moldova pusă de Plahotniuc şi Dodon. Oamenii ruşilor mi-au pus interdicţia să intru în Republica Moldova. E foarte urât că noua putere de la Chişinău nu mi-a ridicat interdicţia. Digi 24 a zis că parlamentarii AUR au fost la ambasada Rusiei, n-a fost niciun parlamentar, au modificat ştirea. Eu susţin că România nu trebuie să se implice în acest război care nu este al nostru. Eu nu am fost la ambasada Rusiei. Când am intrat în Parlament, am zis că Putin este un criminal. În Ucraina este un război care trebuie condamnat. Nu se iau măsuri suficient de dure împotriva Rusiei. Contraponderea ar trebui să fie un bloc unit din Estul Europei”, a spus Simion referindu-se la retoricile publice în care este acuzat că este „omul Rusiei”.

Cum stă AUR în sondaje după depăşirea pandemiei? Preşedintele AUR, George Simion, a vorbit despre asta, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News:

„AUR este a doua forţă politică a României. Noi intrăm în turul 2 în alegerile prezidenţiale. Nicolae Ciucă n-are nicio priză la electorat, e la 11-12%. PSD e prima forţă politică a ţării, din păcate. Nu înţeleg sentimentul de dragoste pentru PSD. PSD e la guvernare, sunt responsabili de preţurile mari. AUR are între 20-22%. AUR reprezintă un număr mare de români care nu aveau o voce. Nimeni nu îndrăznea să combată măsurile luate de Raed Arafat, comandantul acţiunii. Politicienilor le este frică de mitinguri, de Facebook, de live-uri. PNL vrea să mă sancţioneze că transmit live din Parlament, o să-mi taie din indemnizaţie (...)”.

„Un parlamentar primeşte: chirie -1000 de euro, diurnă – 1000 de euro, sumă forfetară -28.000 de lei, indemnizaţie – 12.000 de lei. Un parlamentar primeşte lunar cam 12 – 13.000 de euro. (...) Ciolacu este persoana cea mai influentă din actuala coaliţie. Domnul Ciolacu este conducătorul de facto al coaliţiei şi primul responsabil de ce se întâmplă. N-am atacat PSD când era în Opoziţie, acum sunt la guvernare. Florin Cîţu va fi dat afară de la preşedinţia Senatului. S-a terminat luna de miere pentru coaliţie. Acum coaliţia încearcă să momească pensionarii. PSD este ipocrit, pentru mulţi oameni săraci contează 700 de lei. PSD crede că pe oameni merge să-i păcăleşti, că nu există alternativă, există alternativă. Jumătate din români au salarii sub 1800 de lei, la firul ierbii lumea este foarte săracă. Cred că PSD va pierde alegerile în 2024. Nu suntem de acord cu impozitarea progresivă. Noi vrem confiscarea averilor ce nu pot fi justificate”.

Preşedintele AUR nu crede că partidele de la guvernare îşi doresc o reformă constituţională cu adevărat şi vor fi probleme şi la „rocada” dintre Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu de anul viitor:

„Ei nu vor o reformă constituţională, ei se tem de turul 2 al alegerilor prezidenţiale unde pierd. USR este o pagină încheiată în politica românească.

Avem teme similare cu USR, avem şi teme care ne diferenţiază. Alegerea primarilor în două tururi este o idee comună. (...) Ciolacu şi Ciucă nu îmi par oameni de cuvânt. PSD şi PNL sunt pregătite să conducă până în 2028, până se termină banii din PNRR. Cele 2 feţe ale sistemului s-au mai înjunghiat pe la spate. Ţi-e frică de trădători dacă eşti şi tu trădător. Eu cred că o să reuşim să le stricăm calculele electorale”.

George Simion a anunţat pe Aleph News că va continua să-i filmeze pe aleşi în Parlament, în ciuda faptului că va fi sancţionat de partidele aflate la guvernare:

„Am filmat şi mâncarea din Biroul Permanent. Le e frică de oamenii care îi văd, se simt vinovaţi. Ei au conştiinţa că sunt în Parlament la furat şi caută să se ascundă. Acum am 1,22 de milioane de urmăritori pe Facebook. Înainte de parlament aveam 700.000 de urmăritori pe Facebook. Video de la conacul lui Costel Alexe a fost văzut de 11 milioane de oameni. N-am fost niciodată blocat de Facebook. Ei spuneau că o să dispărem ca PPDD. Marea majoritate din parlamentari au rămas în AUR deşi au avut oferte. (...) AUR sigur o să aibă candidat la sectorul 5”.

Despre proiectul „România Educată” a lui Klaus Iohannis şi priorităţile României, preşedintele AUR a afirmat următoarele în emisiunea OFF/OnTheRecord:

„Proiectul România Educată înseamnă nimic din păcate. Vrem aducerea la viaţă a şcolilor profesionale şi a învăţământului dual. Profesorii au salarii de mizerie.

„Parlamentul este o instituţie de decor, se conduce prin ordonanţe, puterea este la Guvern (...) În Sănătate, nimeni nu vrea să rupă pisica şi nu vor să ia decizii. Medicii trebuie opriţi să meargă şi la stat şi la privat. Sistemul sanitar de stat este sufocat de clinici. În cazuri de urgenţă, greul pică tot pe stat. AUR va veni din toamnă cu un cabinet din umbră. Domnul Petrişor Peiu a venit lângă noi şi a avut de suferit. La Transgaz sunt: soţia lui Andrei Gerea, soţia lui Daniel Chiţoiu, soţia lui Dan Motreanu”.

Preşedintele AUR, George Simion, a mai recunoscut în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, că atunci când a candidat pentru Parlament a avut probleme cu recrutarea profesioniştilor şi că serviciile de informaţii trebuie puse cu „botul pe labe”.

„Suntem şi pe Tik Tok, Tik Tok-ul este noul Facebook. Dacă nu votam ordonanţa Prună, nu o puteam contesta la CCR. Nimeni nu pune pe labe serviciile de informaţii, sunt ca nişte fiare scăpate de sub control. Am pus în comisia SRI pe cineva care n-a avut legătură cu serviciile de informaţii. Nu avem oameni pregătiţi pe monitorizarea serviciilor de informaţii. (...) Ce oameni ar trebui să fie în Parlamentul României? Dacă vă spuneam: haide să candidaţi ca să controlezi SRI? M-aţi fi refuzat! 9 din 10 oameni m-au refuzat că n-au crezut că intru în Parlament. 90% din parlamentarii AUR nu au fost lighioane trădătoare. Profesioniştii nu au avut încredere în AUR. AUR vrea pensiile speciale limitate, niciuna să nu fie mai mare decât salariul preşedintelui.

Serviciile de informaţii nu trebuie să se bage în politică, în presă, justiţie şi nici în fotbal. Statul de drept este probabil statul de drepţi”.