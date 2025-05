Grindeanu, despre guvernarea cu dreapta: Un pas greșit făcut

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că acum intrarea la guvernare cu dreapta i se pare „un pas greșit făcut”, dar că la momentul respectiv a susținut acest lucru.

„De 13 ani, 10 PSD-ul a fost la guvernare, 9 PNL-ul a fost la guvernare. Ba singuri, ba împreună. Asta e un lucru care te epuizează la un moment dat, oricât de puternic ești ca și partid”, a spus Grindeanu la Gândul.ro, invitat la emisiunea „Ai Aflat!”.

Întrebat dacă e normal ca PNL și PSD să guverneze împreună, liderul social-democrat a spus: „Nu. Doar că nu trăim o perioadă normală. Și PNL și PSD, în schimb, riscă următorul lucru. Chiar dacă unul e partid de stânga și celălalt e partid de dreapta, riscă să fie strivite între aceste două curente, să spunem, care își fac tot mai mult loc în ultimii ani, între progresism, reprezentat de USR, și suveranism”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat dacă a fost o greșeală intrarea la guvernare pe final de mandat Iohannis, Sorin Grindeanu a spus: „Mi-era frică când mă întrebați această chestiune. Mi-a greu să fac o evaluare. Acum, astăzi, când vorbesc, aș duce-o spre un pas greșit făcut. Atunci eram unul și am fost unul din susținătorii ideii. Am fost unul din susținătorii pe argumente pe care văd că le au unii acum care încearcă să ne convingă să mergem la guvernare. Știți, era acea perioadă la final de 2021 când România trecuse prin pandemie, criză socială, criză economică și așa mai departe. Și am considerat rațional că e nevoie de noi, că se duce dracului tot și că am văzut cum guvernase dreapta. Din aceleași rațiuni am militat pentru. Am avut colegi, dar foarte puțini care au spus nu atunci, dar au fost colegi”.

El susține că acum mai mulți colegi din partid se opun intrării la guvernare.

„Dacă aș fi făcut un vot doar între colegii din CPN săptămâna trecută, am convingerea că majoritatea, știind și vorbind cu dânșii, ar fi votat pentru opoziție, dar o opoziție în care să susținem”, a adăugat Grindeanu.