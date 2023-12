Guvernul aprobă bugetul pe 2024. Anunţul lui Ciolacu: E axat pe investiţii

„Adoptăm astăzi (joi - n.r) Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investiţii de circa 7% din PIB. Anul viitor, investiţiile vor contribui cu jumătate la creşterea economică, iar creşterea investiţiilor va fi dublă faţă de cea a consumului! Aici este, de fapt, cheia dezvoltării României! Ţintim o creştere economică de 3.4%, a doua cea mai mare din UE. Asta înseamnă 150 de miliarde de lei în plus la PIB-ul României faţă de acest an. Bugetul asigurărilor sociale, pe care îl aprobăm tot azi, probează că există bani atât pentru creşterea pensiilor de la 1 ianuarie cu rata inflaţiei, de 13,8%, cât şi pentru recalcularea pensiilor din 1 septembrie! Sunt prevăzute şi fonduri pentru a creşte alocaţiile şi ajutoarele sociale. Majorăm, aşa cum am promis, salariile profesorilor şi există necesarul pentru o mărire de 5% în sistemul bugetar – nu şi la demnitari”, spune Marcel Ciolacu.

El precizează că investiţiile sunt de 120 miliarde de lei - „un record absolut după 1989”.

„Avem cel mai mare buget din istorie la Educaţie, cu peste 21 miliarde lei mai mult faţă de 2023. La Transporturi, alocăm cu 27% mai mulţi bani pentru a susţine investiţiile din infrastructură. Asta înseamnă 6,5 miliarde lei în plus pentru alte loturi de autostradă finalizate, trenuri electrice, vagoane noi şi lucrări de modernizare a porturilor! Există de asemenea suplimentări majore, între 30 şi 50% în plus pentru Sănătate (inclusiv CNAS), Mediu şi Dezvoltare. Aici vorbim despre Programul Anghel Saligny, unde alocăm cu 3,7 miliarde lei mai mult, dublu şi ceva faţă de 2023! Există un plus de 10% şi la investiţiile din PNDL. Finanţăm masiv toate priorităţile guvernării: capitalul uman din educaţie, noi unităţi moderne în sănătate, dezvoltarea infrastructurii, protejarea mediului şi modernizarea condiţiilor de trai în comunităţile rurale! Toate sunt nevoi reale ale ţării şi răspund aşteptării românilor”, adaugă premierul.

De asemenea, el precizează că nu vor fi creşteri de taxe în 2024, majorarea de venituri fiind exclusiv efectul multiplicării economice a investiţiilor şi, evident, al luptei contra evaziunii.

„Am pretenţii sporite de la Fisc şi Vamă în 2024, să-şi facă mai bine treaba cu instrumentele digitale adecvate pe care le au acum, e-factura, e-transport, e-sigiliu. În plus, avem pe agendă azi decizii precum modificarea Codului Vamal, adoptarea Strategiei Anti-fraudă şi un nou proiect de digitalizare la Ministerul de Finanţe. Efectul cumulat trebuie să fie reducerea evaziunii şi colectarea mult mai bună la buget. Avem un buget sustenabil: investiţii de peste 7% din PIB, mai mari decât deficitul bugetar, programat la 5%! Iar inflaţia va continua să scadă, aţi văzut că la noiembrie este deja la 6,7%, ţinta noastră pentru 2024 este să scadă undeva spre 5-6%. Adică la jumătate faţă de momentul când am preluat mandatul de premier. În paralel, continuăm reducerea cheltuielilor statului. Săptămâna asta am discutat reorganizarea a 6 ministere, săptămâna viitoare continuăm cu restul. În final, vor rămâne mai puţine instituţii, cu puncte unice de avizare a documentelor, reducând astfel birocraţia”, menţionează Marcel Ciolacu.

De asemenea, el vorbeşte despre atingerea obiectivelor şi pe 2023 şi spune că vineri va fi depusă cererea de plată numărul 3 din PNRR.

„Trimitem şi ultimele deconturi pentru banii europeni din exerciţiul care se încheie la final de an. Iar în ţară, respectăm ce am promis administraţiilor locale: azi alocăm bani pentru cheltuielile descentralizate la nivel de comune, oraşe şi municipii. Am lăsat la final salariul minim pe 2024, care va creşte cu siguranţă. Propunerea noastră este 3700 de lei de la 1 iulie, ca să asigurăm cele 6 luni de predictibilitate mediului de afaceri. Până atunci, păstrăm facilitatea de 200 de lei scutiţi de taxe din salariul minim brut. Acest buget, votat de Parlament înainte de Crăciun, ne va permite în 2024 să investim sume fără precedent pentru a construi viitorul României”, încheie Ciolacu.

Şedinţa Guvernului a început la ora 21.10, deşi era programată la ora 11.00.