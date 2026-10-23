Guvernul aprobă donația UE de 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi și capre. Luca Niculescu: „Trebuie să fim alături de crescătorii de animale”

„Azi vom lua o măsură concretă pentru protejarea sectorului zootehnic și pentru sprijinirea crescătorilor români de ovine și caprine, care se confruntă cu pierderi economice din cauza bolilor care afectează animalele. Concret, vom aproba donația din rezervele strategice ale Uniunii Europene a 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, donația vine din partea Comisiei Europene, în urma unei solicitări formulate de autoritățile române.

„Este un demers al Comisiei Europene, dar inițiat ca urmare a solicitării care vine din partea autorităților române. Primele 300 de mii de doze au ajuns deja în România, livrările continuă, ANSVSA va organiza la nivel național campania de vaccinare de urgență. Este o măsură benefică atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru veniturile crescătorilor”, a precizat șeful Executivului.

Circulația animalelor vii rămâne restricționată până la sfârșitul anului

Premierul a explicat că bolile care afectează animalele provoacă pierderi economice crescătorilor și limitează posibilitățile de comercializare pe piețele externe.

„Atunci când apar focare de boală, fermierii pierd bani, posibilitățile de a-și vinde animalele pe piețele externe sunt afectate. În prezent, circulația ovinelor și a caprinelor vii către alte state ale Uniunii Europene și către alte state terțe este restricționată până la finalul acestui an, în contextul epidemiologic actual. Iar acest sprijin european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor”, a declarat Niculescu.

Șeful Guvernului a subliniat că autoritățile trebuie să limiteze focarele și să creeze condițiile necesare pentru reluarea comerțului cu animale vii și produse de origine animală.

„Între timp, sarcina autorităților naționale este clară: să limităm focarele, să protejăm efectivele de animale, să creăm condițiile pentru reluarea în siguranță a comerțului cu animale vii și produse de origine animală. Trebuie să fim alături de crescătorii de animale, pentru că protejându-i pe ei sprijinim acest sector care este extrem de important pentru România”, a afirmat premierul.

Luca Niculescu a adăugat că Guvernul va urmări ca măsurile anunțate să fie puse în aplicare cât mai repede, cu respectarea cerințelor sanitar-veterinare.