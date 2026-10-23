Plan pentru siguranța în școli, după incidentele violente din Bistrița și Pitești, anunțat de Luca Niculescu

„Trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii”, a declarat Luca Niculescu, precizând că va avea o ședință de lucru cu miniștrii și instituțiile responsabile imediat după reuniunea Executivului.

Premierul a transmis un mesaj de solidaritate copiilor și profesoarei răniți în incidentele grave din ultimele zile, din Bistrița și Pitești, și le-a urat însănătoșire grabnică.

Niculescu a spus că violențele din școli sunt „profund îngrijorătoare” și a afirmat că elevii trebuie să se simtă în siguranță în unitățile de învățământ.

„Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică și niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la școală în siguranță”, a afirmat acesta.

Premierul a precizat că mai mulți miniștri au venit deja cu propuneri pentru planul de siguranță, însă nu a prezentat deocamdată măsuri concrete sau un calendar pentru aplicarea acestora.

Măsurile anunțate vin după două incidente violente înregistrate în școli, la Bistrița și Pitești, în decurs de mai puțin de o săptămână.

Luni, un elev de clasa a VII-a din Bistrița a atacat cu un cuțit un profesor și un coleg. Elevul a fost imobilizat, apoi dus de polițiști la spital și transferat ulterior la Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca.

Joi, un elev de 15 ani, din clasa a IX-a, a atacat doi colegi cu o macetă, într-un liceu din Pitești. Unul dintre elevi a fost rănit și transportat la spital.