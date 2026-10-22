Premierul Luca Niculescu, ședință despre siguranța în școli după atacurile violente asupra elevilor din ultima săptămână

Guvernul României a anunțat, joi seară, programul premierului Luca Niculescu pentru vineri, 23 octombrie. Prim-ministrul va participa la o ședință extraordinară de Guvern, la o întâlnire de lucru despre Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și la o ședință dedicată siguranței în școli.

Potrivit programului transmis de Guvern, prima activitate este programată la ora 08:00, la Palatul Victoria, unde va avea loc o ședință extraordinară de Guvern în format hibrid.

Intervenția premierului de la începutul ședinței va fi transmisă în direct pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului, precum și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

La ora 08:30, Luca Niculescu va participa la o ședință de lucru pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Întâlnirea va avea loc tot la Palatul Victoria.

După ultimele cazuri scandaloase de agresiune în școli, premierul Luca Niculescu a stabilit pentru vineri, la ora 09:00, o ședință de lucru pe această temă.

Joi, un elev de clasa a IX-a din Pitești și-a atacat cu maceta doi colegi de liceu. Acesta i-a chemat în baie „să le arate ceva”, apoi a început să îi lovească. Unul dintre băieți a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Luni, un elev de clasa a VII-a de la o școală din Bistrița a intrat în unitatea de învățământ cu un cuțit și a lovit-o de mai multe ori pe o profesoară, dar și pe un coleg care a intervenit pentru a o ajuta.

Elevul, în vârstă de 13 ani, a fost imobilizat și preluat de polițiști, apoi dus la spital pentru investigații. După evaluarea medicală, acesta a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, unde se află și în prezent.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a atras atenția joi asupra violenței din școli, după cele două incidente grave petrecute în mai puțin de o săptămână în România.

Șeful statului a spus că regulile și legile împotriva bullyingului nu sunt suficiente dacă nu sunt aplicate în viața de zi cu zi, cerând mai multă „atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței”.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”, a transmis Nicușor Dan.

„În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a mai scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.