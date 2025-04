Hodor (CNSAS): Declarația dată de Crin Antonescu are două pagini

Mădălin Hodor a declarat că, din ce știe el, declarația dată de Crin Antonescu are două pagini.

„Nu am cunoștință ce a solicitat domnul Antonescu, pentru că domnul a venit la sala de studiu ca orice petent care vine și a făcut niște cereri. A făcut o cerere, a solicitat copii după această declarație și cred că a solicitat și după celelalte documente din dosar care îl priveau pe dânsul. Mai există documente în care domnul Antonescu este menționat, da. Cum ar fi procesul verbal prin care Securitatea a perchezitionat locuința prietenului dânsului și a găsit acele pachete în care domnul Antonescu este menționat, cum ar fi o notă a ofițerului care spune că persoanele care au fost identificate de securitate în urma percheziției vor fi investigate și vor trebui să spună dacă au știut de plecarea respectivului sau dacă ele, aceste persoane, sunt la rândul lor suspecte că ar putea să se ducă în străinătate. El a intrat pe un circuit absolut normal pentru orice solicitant care vine la CNSAS. Noi am văzut-o pentru că pe baza acestei declarații am și dat verdictul de necolaborare cu Securitatea”, spune Mădălin Hodor.

Antonescu a declarat că va face public documentul ridicat de la CNSAS joi, într-o conferință, la ora 17.00.

„Am văzut toată documentele pe care aveam dreptul să le iau, vestita declarație… (…) Totuși, e o chestiune care mi se pare că chiar ciudată. Alaltăieri, spre orele 18, am aflat după ce a apărut în presă (…) în legătură cu această notă, cu toate astea. Am făcut o conferință de presă la jumătate de oră, în care am spus că „mâine voi depune cerere” la CNSAS, conform legii, să intru în poseseia documentului. „Mâine” acela a fost ieri. Adică, ce am spus, că „mâine voi depune cerere”, am făcut. N-am făcut-o de la prima oră pentru că, pur și simplu, am avut și programul, fost foarte răcit și acum (sunt – n.r.), am fost pe perfuzii. Până la încheierea programului, am depus această cerere”, explică Antonescu, joi, când a venit să ridice documentul de la CNSAS.

Crin Antonescu a cerut miercuri CNSAS toate documentele legate de dosarul său de Securitate pe care le va face publice, „așa cum este firesc”. „Am crezut că au trecut vremurile șopârlelor și delațiunilor. Se pare că nu”, adaugă el.