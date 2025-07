Iluzia scăderii subvențiilor politice: Promisiunea Guvernului versus realitatea financiară a partidelor

În ciuda anunțului USR, cifrele arată altceva: bugetul partidelor revine (mai mult sau mai puțin) la nivelul din 2023. Așadar, suntem în fața unei iluzii de scădere, nu a unei reduceri reale.

În 2024, partidele parlamentare au încasat cea mai mare sumă posibilă din buget, raportată la PIB, așa cum le permite o lege contestată. Iar, potrivit AEP, cea mai mare parte din acești bani s-a dus pe publicitate.

Nu este prima dată când se anunță o astfel de reducere a subvențiilor.

Conform OUG 156/30 decembrie 2024, cunoscută și ca „Ordonanța Trenuleț”, subvențiile pentru 2025 ar fi fost reduse cu 25 % față de nivelul din 2024. Reamintim că în 2024, an electoral, partidele au primit subvenții mult mai mari, comparativ cu anii anteriori. (foto jos)

La începutul acestui an, Expert Forum a atras atenția că această reducere este pur cosmetică, iar fără justificare reală și fără garanții nu va fi anulată prin rectificări ulterioare. Partidele mari (PSD, PNL, USR, AUR) continuă să primească fonduri de sute de milioane de lei; sectoarele de presă și propagandă rămân principalii beneficiari. În același timp transparența rămâne deficitară.

Anunțul ca subvenția partidelor politice va fi redusă a fost făcut chiar de Ilie Bolojan, la începutul acestei luni.

„Prin rectificarea bugetară veți vedea inclusiv această măsură pe care personal o voi susține (…) în vremurile grele pe care le traversăm, noi trebuie să fim parte în acest efort. (…) Voi propunere o reducere a subvenției pentru partide”, a declarat Ilie Bolojan.

USR își atribuie meritele și adună „laurii victoriei”

În prezent, USR a anunțat că „a reușit prin coaliție reducerea cu 40 %” față de 2024 – însă procentul oficial al OUG e 25 %. Discrepanța sugerează inflationarea cifrelor și sublinează că nivelul de fonduri rămâne la valori record.

„V-am auzit și v-am înțeles. La propunerea USR, subvențiile partidelor politice vor fi reduse.

Peste150 de milioane de lei rămân la buget, într-un an. Nu în contul partidelor. Este doar un pas. Nu e prima dată când USR militează pentru limitarea subvenției. Am depus, în fiecare an, amendamente la bugetul de stat pentru limitarea sumelor pentru partide. Am vrut si ca banii să fie cheltuiți transparent: ca partidele să fie obligate să afișeze public contractele pentru presă și propagandă. Am propus ca partidele conduse de condamnați penali să nu mai primească bani de la stat”, se arată pe pagina oficială de Facebook a partidului.

Concret, promisiunea de reducere USR: „scădem cu 40 %, lăsăm 150+ milioane la buget”, pare mai degrabă o campanie de imagine, nu o realitate financiară. În fapt, noul nivel de scădere a subvențiilor pentru 2025 este apoape identic cu cel din 2023, contrar retoricii oficiale.

PSD se laudă că reducerea de 40% a fost ideea lor

Luni, 8 iulie, Grindeanu a afirmat că o singură propunere a PSD a fost aprobată și că ar fi bine să „se țină cont mai mult de propunerile PSD, dacă ne vor parteneri”, a spus liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, făcând referire la primul pachet cu măsuri fiscale.

„PSD-ul va veni cu propuneri. Noi am venit și acum cu propuneri, una singură a fost aprobată, aceea prin care s-a redus subvenția partidelor cu 40%. A fost amendamentul PSD. Doar acest lucru a fost aprobat. Suntem cel mai mare partid din coaliție. Eu folosesc acest prilej pentru a spune următorul lucru. Cred că e bine să se țină cont mai mult de propunerile PSD, dacă ne vor partenerii. Vă repet, eu nu cred că se reface deficitul punând CASS la veteranii de război. (…)”, a declarat Grindeanu.

Câți bani a primit fiecare partid în 2024

Autoritatea Electorală Permanentă a transferat în 2024 către partidele politice 386 de milioane de lei, din care 62 de milioane în luna decembrie. Totalul include și fonduri primite de PMP ca urmare a unei decizii a instanței. Partidul a primit peste 4 milioane de lei în luna iunie, fonduri care fuseseră blocate prin hotărâre a președintelui AEP încă din 2023 ca urmare a unei dispute legate de președinția PMP.

PSD – 152.9 milioane lei PNL – 122 milioane lei USR – 65 milioane leI AUR – 35.7 milioane lei PMP – 7 milioane lei. FORȚA DREPTEI – 810 mii lei. PRO RO – 2.9 mil. lei.

Cele mai mari cheltuieli ale partidelor

În primele 11 luni ale anului 2024 (ianuarie-noiembrie), cele mai mari sume au fost cheltuite pentru: