Malaezia renunță la Formula 1 din cauza costurilor uriașe

Guvernul din Malaezia a anunțat că nu intenționează să readucă Marele Premiu de Formula 1 pe circuitul internațional Sepang, care a găzduit curse între 1999 și 2017, devenind un punct spectaculos al calendarului reginei curselor auto.

Decizia a fost luată după ce Ministerul Sportului a evaluat costurile organizării: „Evenimentul ar necesita un angajament de aproximativ 300 de milioane de ringgit (71 de milioane de dolari) anual, timp de trei până la cinci ani. Această sumă este aproape de trei ori mai mare decât bugetul alocat pentru 20 de programe sportive naționale”, a declarat joi ministrul sportului, Hannah Yeoh, în parlament, potrivit Reuters.

Marele Premiu nu mai e posibil pe banii statului

În plus, Malaezia ar trebui să concureze pentru un loc în calendarul mondial al Formulei 1 cu alte țări din Asia de Sud-Est. Singapore găzduiește deja un Mare Premiu foarte popular, iar Thailanda a intrat în competiție cu o ofertă puternică: guvernul de la Bangkok a aprobat finanțarea de 1,2 miliarde de dolari pentru a organiza o cursă de Formula 1 în 2028. Practic, chiar dacă Malaezia ar plăti costurile, ar exista riscul să nu obțină imediat un loc disponibil în programul oficial.

Totuși, țara denumită perla Asiei de Sud-Est spune că rămâne deschisă unei reveniri a Marelui Premiu, dar numai dacă sponsori privați sunt dispuși să acopere cheltuielile: „Formula 1 este un eveniment sportiv prestigios, urmărit de fani din întreaga lume. Dacă ne-am putea permite, ar fi bine să îl avem în Malaezia”, a explicat ministrul sportului.

MotoGP, Formula 1 pe două roți, ține circuitul viu

Cunoscut pentru clima tropicală imprevizibilă, cu ploi torențiale care schimbau cursa într-o clipă, circuitul de 5,5 km proiectat de Hermann Tilke din Malaezia oferea linii drepte lungi și viraje tehnice ce favorizau depășirile. Atmosfera de festival motorsport atrăgea fani locali și turiști din întreaga Asie de Sud-Est, de la Singapore până la Thailanda, transformând fiecare ediție într-un eveniment memorabil.

Circuitul de la Sepang continuă să găzduiască MotoGP, echivalentul Formulei 1, dar pe două roți, și alte competiții, sub denumirea Petronas Sepang International Circuit.