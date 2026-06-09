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În Ungaria se poate! Parlamentul a aprobat reducerea semnificativă a salariilor miniștrilor și parlamentarilor

Parlamentul din Ungaria a aprobat reducerea semnificativă a salariilor miniștrilor și parlamentarilor. Decizia apare în timpul discuțiilor din România despre proiectul legii salarizării care prevede majorări ale salariilor demnitarilor.
În Ungaria se poate! Parlamentul a aprobat reducerea semnificativă a salariilor miniștrilor și parlamentarilor
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 11:41, Politic
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Parlamentarii din Ungaria au aprobat reducerea salariilor demnitarilor cu 40%, potrivit The Brussels Times. Decizia a fost luată pentru a reduce cheltuielile publice. Măsura a fost promisă înainte de alegerile parlamentare de noul premier Peter Magyar.

De altfel, Magyar este unul dintre cei mai afectați. Salariul brut lunar al prim-ministrului va scădea de la 7,8 milioane de forinți (21.667 de euro) la 3,8 milioane de forinți (10.556 de euro). Practic, este o reducere de peste 50%.

Parlamentul Ungariei a mai aprobat reduceri majore ale salariilor miniștrilor și parlamentarilor. Cei mai mulți dintre funcționarii de rang înalt vor avea salarii mai mici cu 40%.

În România, exact pe dos

Proiectul din România al legii salarizării a stârnit numeroase controverse. Acesta include prevederi privind creșterea salariilor demnitarilor.

Recent, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că a primit mandat de la premierul interimar Ilie Bolojan pentru a negocia cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterilor salariale pentru demnitari până în anul 2031.

Pîslaru a mai spus că „demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete, în timp ce pentru alte categorii de angajați creșterile sunt limitate sau inexistente din cauza spațiului bugetar disponibil”.

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