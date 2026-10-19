Încep audierile miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu

UPDATE Programul miniștrilor PSD

PSD a anunțat care este programul miniștrilor propuși de partid în Guvernului Luca Niculescu:

Luni, 18 octombrie:

12:00 – Florin Barbu, propus la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

12:30 – Alexandru Stoica, propus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

13:30 – Radu Oprea, propus la Ministerul Apărării Naționale

14:00 – Daniel Zamfir, propus la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

17:30 – Marian Neacșu, propus viceprim-ministru și la Ministerul Afacerilor Interne

18:00 – Ovidiu Popa, propus la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

18:30 – Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Marți, 20 octombrie:

09:00 – Radu Marinescu, propus la Ministerul Justiției

09:30 – Mihai Ghigiu, propus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

10:30 – Florin Manole, propus la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

11:00 – Alexandru Rogobete, propus la Ministerul Sănătății.

Știrea inițială

Potrivit calendarului, audierile miniștrilor propuși de Luca Niculescu sunt programate luni, 19 octombrie, între orele 12.00 și 20.30, și marți, 20 octombrie, între orele 9.00 și 12.00.

Fiecare candidat va fi audiat de comisiile parlamentare de specialitate, care vor emite avize consultative pentru portofoliile pentru care au fost propuși.

Marți, de la ora 14.00, parlamentarii se vor reuni pentru prezentarea programului de guvernare și a listei Cabinetului de către premierul desemnat Luca Niculescu. Vor urma dezbateri și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului pentru programul și întreaga listă a Guvernului.

Votul de învestitură se va desfășura secret, cu bile.

Luca Niculescu a depus la Parlament lista membrilor Guvernului propus și programul de guvernare, în 15 octombrie.

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Lista membrilor Guvernului

Cabinetul prezentat de Luca Niculescu are 19 membri, dintre care 11 propuși de PSD și 8 independenți, inclusiv premierul.

Lista completă:

• Prim-ministru: Luca-Alexandru Niculescu (independent)

• Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

• Transporturi și Infrastructură: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

• Finanțe: Alexandru Nazare (independent)

• Afaceri Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)

• Justiție: Radu Marinescu (PSD)

• Apărare Națională: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

• Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)

• Ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel-Bogdan Dumitru (independent)

• Energie: Dumitru Chisăliță (independent)

• Agricultură și Dezvoltare Rurală: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

• Mediu, Ape și Păduri: Natalia-Elena Intotero (PSD)

• Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)

• Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

• Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Petre-Florin Manole (PSD)

• Sănătate: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)

• Educație și Cercetare: Valentin-Sorin Costreie (independent)

• Ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)

• Cultură: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent).

PNL și UDMR au anunțat că sunt dispuse să voteze învestirea fără să intre la guvernare, iar USR a anunțat că va vota împotrivă.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan. Este a patra nominalizare pentru funcția de premier în cinci luni.