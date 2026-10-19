Prima pagină » Știrile zilei » Alexandru Stoica, aviz favorabil pentru Ministerul Dezvoltării

Alexandru Stoica, aviz favorabil pentru Ministerul Dezvoltării

Alexandru Stoica a primit, luni, aviz favorabil pentru Ministerul Dezvoltării în Guvernul Niculescu.
Alexandru Stoica, aviz favorabil pentru Ministerul Dezvoltării
Sursa foto: MDLPA
Ioana Târziu
19 oct. 2026, 13:20, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Stoica a primit aviz favorabil în şedinţa comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Acesta a primit 27 de voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

Marcel-Alexandru Stoica, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Dezvoltării în viitorul Cabinet condus de Luca Niculescu, nu este un nume nou în instituție.

El ocupă funcția de secretar de stat în minister din decembrie 2021 și are în spate o carieră construită în principal în administrația publică.

Din iulie 2022, Stoica figurează și ca membru în Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

În cadrul ședinței, Stoica a declarat că „nu am nevoie de o acomodare la minister”.

Cunosc foarte bine acest Minister și știu ce am de făcut chiar din prima zi. Eu, miercuri, dacă trec de votul de investitură, marți, știu ce am de făcut, știu cu cine să stau de vorbă și, bineînțeles, să deblocăm problemele care sunt”, a spus acesta.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul, cel mai puternic din 2026. L-ați simțit?
Gandul
Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost ARESTAT. Ce au descoperit polițiștii în casa bărbatului
Cancan
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport
Ultimii bani din „PNRR”-ul european. Ce state au cerut la ultima tranșă sume mai mari decât tot planul României
Libertatea
Se modifică ajutorul de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități. Cine primește mai puțini bani din 2027 și cine pierde sprijinul
CSID
Probleme grave la mai multe modele Volkswagen. Mașinile pot lua foc din cauza bateriilor
Promotor