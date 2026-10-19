Alexandru Stoica, aviz favorabil pentru Ministerul Dezvoltării

Alexandru Stoica a primit aviz favorabil în şedinţa comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Acesta a primit 27 de voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

Marcel-Alexandru Stoica, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Dezvoltării în viitorul Cabinet condus de Luca Niculescu, nu este un nume nou în instituție.

El ocupă funcția de secretar de stat în minister din decembrie 2021 și are în spate o carieră construită în principal în administrația publică.

Din iulie 2022, Stoica figurează și ca membru în Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

În cadrul ședinței, Stoica a declarat că „nu am nevoie de o acomodare la minister”.

„Cunosc foarte bine acest Minister și știu ce am de făcut chiar din prima zi. Eu, miercuri, dacă trec de votul de investitură, marți, știu ce am de făcut, știu cu cine să stau de vorbă și, bineînțeles, să deblocăm problemele care sunt”, a spus acesta.