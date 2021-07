Incidentul de la bordul petrolierului „Mercer Street”, în care şi-a pierdut viaţa un marinar român. Discuţii între ministrul de Externe Bogdan Aurescu şi omologul său din Israel

Bogdan Aurescu a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Yair Lapid, la iniţiativa părţii israeliene.

Au fost abordate aspecte privind incidentul violent produs în data de 29 iulie, în zona strâmtorii Hurmuz, care a implicat nava „Mercer Street". În urma atacului a rezultat decesul unui navigator român şi al unuia britanic.

Ministrul Lapid a transmis condoleanţe părţii române pentru decesul cetăţeanului român pe nava operată de o companie israeliană şi a prezentat, în baza informaţiilor disponibile părţii israeliene la acest moment, o serie de elemente preliminare legate de incident.

Ministrul Bogdan Aurescu i-a mulţumit omologului israelian pentru mesajul său de compasiune şi pentru informaţiile transmise, exprimând, totodată, încrederea că ancheta aflată în desfăşurare va contribui, în cel mai scurt timp, la determinarea cauzelor şi naturii acestui tragic incident.

Referitor la incidentul din 29 iulie, MAE precizează că se află în contact atât cu compania care administrează nava „Mercer Street", cât şi cu autorităţile locale din Oman şi Emiratele Arabe Unite, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor legale.

De asemenea, din dispoziţia ministrului Bogdan Aurescu, celula de criza activată în cursul zilei de ieri la nivelul MAE a întreprins o serie de demersuri specifice necesare elucidării circumstanţelor în care s-a produs tragedia, cu accent pe stabilirea, în urma investigaţiilor în curs, a naturii exacte a incidentului, partea română fiind în contact cu partenerii săi internaţionali, inclusiv Statele Unite şi Regatul Unit, pe acest subiect.

Un petrolier utilizat de compania unui om de afaceri israelian a fost vizat de un atac în Marea Arabiei, în largul coastelor statului Oman, un incident produs pe fondul tensiunilor dintre Israel şi Iran, informează agenţia Associated Press. Atacul a avut loc în cursul nopţii de joi spre vineri în largul Insulei Masirah, aparţinând Omanului. Atacul a vizat petrolierul Mercer Street, au declarat oficiali britanici citaţi de agenţia Associated Press. Nava este utilizată de firma Zodiac Maritime, deţinută de Zodiac Group, compania miliardarului israelian Eyal Ofer. Petrolierul este sub pavilion liberian şi aparţine unei firme nipone.

Un marinar român şi unul britanic au fost ucişi în timpul atacului care a vizat petrolierul Mercer Street, a anunţat compania care utiliza nava, Zodiac Maritime.