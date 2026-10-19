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Ioana Dogioiu demisionează din Guvernul Bolojan înainte de votul pentru învestirea Cabinetului Niculescu

Nadina-Ioana Dogioiu a anunțat că pleacă din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului condus de Ilie Bolojan, publicând pe Facebook documentul prin care solicită eliberarea din funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, odată cu încetarea mandatului actualului Executiv.
Ioana Dogioiu demisionează din Guvernul Bolojan înainte de votul pentru învestirea Cabinetului Niculescu
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 oct. 2026, 17:09, Politic
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„Subsemnata Nadina-Ioana Dogioiu, exercitând funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului, (…) vă solicit eliberarea din funcția deținută odată cu încetarea mandatului Guvernului actual, numit conform Decretului Președintelui României nr. 747/2025, punând la dispoziție mandatul încredințat”, a scris Ioana Dogioiu în documentul publicat pe Facebook.

Purtătoarea de cuvânt a precizat că este disponibilă pentru predarea atribuțiilor în termen de cinci zile de la data eliberării din funcție.

Documentului i-a alăturat și un mesaj adresat premierului Ilie Bolojan: „A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!”.

Ilie Bolojan își prezintă bilanțul guvernării înainte de votul pentru Guvernul Niculescu

Demisiile au loc în contextul schimbării guvernamentale. Luni seară, Ilie Bolojan urmează să își prezinte bilanțul guvernării, înaintea votului de marți din Parlament pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

Odată cu învestirea noului Executiv, Ilie Bolojan va părăsi funcția de prim-ministru, iar PNL urmează să își continue activitatea din opoziție, potrivit deciziei partidului.

Plecarea liberalilor numiți în funcții guvernamentale marchează începutul schimbărilor la nivelul administrației, în condițiile în care noua formulă guvernamentală urmează să preia atribuțiile Executivului după votul parlamentar.

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