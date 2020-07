Iohannis: Decizia privind alegerile se va lua în august. Nu e mai complicat ca la supermarket

Întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă se pot ţine alegerile locale în 27 septembrie, date fiind cazurile tot mai multe de persoane depistate cu COVID-19, preşedintele a spus că sunt mai multe chestiuni de care trebuie să se ţină cont.

„Este o discuţie legitimă dacă să organizăm sau să nu organizăm alegerile în 27 septembrie. Însă vreau să despărţim discuţia politicianistă de discuţia pe fapte. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a făcut multe afirmaţii şi mai multe anunţuri, iar unul dintre anunţurile care pe mine mă îngrijorează foarte mult este că această pandemie nu are mai multe valuri, ci are un singur val mare, având în vedere că virusul nu are o ciclicitate în funcţie de anotimp sau de temperatură. Avem două chestiuni de care trebuie să ţinem cont. Este nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea autorităţilor locale. Pe de altă parte, suntem în mijlocul unei pandemii care poate se atenuează, poate nu se atenuează. Ce obţinem dacă amânăm acum alegerile? În loc să le ţinem la sfârşit de septembrie, intrăm poate în noiembrie, decembrie, poate ianuarie, când peste pandemia de COVID-19 poate se suprapune şi gripa, poate se suprapune şi o iarnă grea şi ne trezim că în loc să facem lucrurile mai bine, le facem mai prost”, a spus Iohannis.

Preşedintele a afirmat că dacă se vor lua măsuri stricte, nu este deloc complicat ca o persoană să meargă la vot.

„Personal, sunt convins că dacă pandemia nu se agravează şi se iau măsuri foarte stricte şi specifice, se pot organiza alegerile. Dacă vorbesc despre alegeri, vreau să fiu foarte clar: actul de votare se poate organiza în condiţii bune. Nu este mai complicat să mergi să votezi decât să mergi la supermarket să cumperi pâine. Se pot institui măsuri de distanţare, de igienă, asta se poate. Ceea ce va fi mai complicat de organizat este campania electorală, care în cazul în care pandemia nu cedează sau se agravează va fi o campanie care se va desfăşura în acondiţii atipice, După părerea mea, până la mijlocul lunii august vom cunoaşte toate aceste lucruri se vor cunoaşte şi atunci se va lua o decizie”, a mai spus Iohannis.

Preşedintele va avea, joi, o întâlnire cu ministrul de Interne şi şeful DSU pentru o analiză la zi a situaţiei legată de COVID-19.

„Este, după părerea mea, un moment critic, iar măsurile de protejare de populaţiei în condiţiile în care România a atins aproae 1.200 de cazuri la zi sunt extrem de importante acum. Situaţia este extrem de gravă şi trebuie să fim conştineţi de necesitatea imperativă a ţinerii sub control a epidemiei”, potrivit preşedintelui.