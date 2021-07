Iohannis, despre propunerile de modificare a regulilor de analiză a plagiatelor: „Am toleranţă zero faţă de orice abatere de la cultura integrităţii în mediul academic”

„Am luat act de scrisoarea deschisă a unei părţi importante a comunităţii academice şi a societăţii civile care, solidar, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la proiectul normativ ce propune schimbări de substanţă în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat, iniţiat de Ministerul Educaţiei. Aşa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranţă zero faţă de orice abatere de la cultura integrităţii în mediul academic. Poziţia mea faţă de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată! Performanţa şi încrederea societăţii în mediul universitar şi de cercetare sunt influenţate decisiv de capacitatea instituţiilor abilitate de a rezolva credibil şi cu celeritate suspiciunile de plagiat”, transmite Klaus Iohannis.

Combaterea fenomenului plagiatului nu ar trebui să se limiteze, adaugă şeful statului, la sancţionarea abaterilor de la normele de integritate ale scrierii academice, fiind necesare acţiuni concrete şi coerente pentru a preveni instituirea unei „culturi a plagiatului”, precum şi pentru a evita compromiterea calităţii în procesul educaţional şi de cercetare.

„Plagiatul reprezintă furt intelectual şi este inacceptabil ca, în faţa unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democraţii consolidate. Pentru a progresa ca societate, instituţiile abilitate trebuie să-i sancţioneze drastic pe cei care îşi însuşesc ilicit munca intelectuală a celorlalţi, dar şi pe aceia care facilitează acest lucru. Apreciez că societatea civilă şi mediul academic şi-au exprimat clar punctul de vedere şi aşteptările privind modificările propuse la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Le solicit iniţiatorilor proiectului să ţină cont de îngrijorările şi riscurile sesizate în spaţiul public şi să acţioneze în consecinţă”, conchide Iohannis.

Organizaţii şi mişcări civice, alături de peste 250 de profesori universitari şi cercetători din România şi străinătate, i-au solicitat printr-o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis să-şi precizeze poziţia faţă de propunerile de modificare a regulilor de analiză a plagiatelor.