Ion Cristoiu: Candidatul coaliţiei pentru Primăria Capitalei a fost deja stabilit, iar noi asistăm la o telenovelă

“Deocamdată, asist la scenariul de la comasare, în care (...) după o lună în care au făcut sondaje, tocmai astăzi când trebuia să discute rezultatele sondajelor, vin, spun că nu s-a găsit şi zic că s-ar putea să mergem independent, cu candidaţi separaţi. Nu puteau să spună asta acum o lună? (....) Ceva e în neregulă. Scenariul comasării, ca şi acesta cu candidatul comun, e bine făcut. Pe de o parte, suprasaturează piaţa. E o chestiune de comunicare banală. Adică, la un moment dat vorbeşte atât de mult, ca şi la comasare, încât românii spun: hai, să se unească odată! Doi. Laşi impresia, deşi ei, dacă au candidat comun au decis de acum două săptămâni, lasă impresia că au o discuţie democratică. De ce trebuie să te întâlneşti zi de zi, ca să discuţi ce? Nu vedeţi că e teatru? Nu are niciun rost să te mai întâlneşti când era clar de la început ce trebuia decis. Nu trebuia să fii un politician să spui ori punem candidat unic ori mergem separat”, a afirmat publicistul luni seara, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.



Ion Cristoiu spune că, dacă PNL şi PSD vor decidă să meargă separat în alegerile pentru Primăria Capitalei, am asista la o situaţie paradoxală în postdecembrism: un partid, PSD, este constrâns de un candidat, Gabriela Firea, să fie nominalizat pentru cursa electorală şi nu invers.



„Presupunând că Gabriela Firea este la PSD, la PNL Sebastian Burduja, va candida Piedone sigur, sau din partea AUR sau din partea partidului lui Dan Voiculescu, problema e în felul următor candidând separat, fiecare partid răspunde de eşec. Dacă eşuează candidatul PNL răspunde Nicolae Ciucă, dincolo, dacă eşuează candidatul PSD răspunde Marcel Ciolacu. Cu o singură excepţie. Când PSD nu prea vrea, dar vrea Gabriela Firea. Înţelegeţi cât de periculos e pentru Gabriela Firea? (...) Partidul răspunde de ea şi de sprijinirea ei. În cazul de faţă vom avea o situaţie paradoxală în postdecembrism: partidul a fost constrâns de candidat. Şi în acel moment, eu dacă vreau să o termin pe toată viaţa politică pe Gabriela Firea o boicotez la alegeri. Dacă o boicotezi, nu se întoarce împotriva lui Ciolacu? Nu. De ce? Pentru că el nu o vrea candidat”, a susţinut publicistul.



“Dacă Marcel Ciolacu vrea să scape de Firea din PSD, alegerile din 9 iunie sunt cea mai bună soluţie”



Ion Cristoiu consideră că Gabriela Firea face o mare greşeală când insistă să candideze din partea PSD la Primăria Capitalei, insistenţă pe care Marcel Ciolacu ar putea să o speculeze pentru a scăpa de ea şi de gruparea Pandele din partid.

“În cazul Gabrielei Firea nu răspunde partidul. Pentru că Marcel Ciolacu spune mă, m-a înnebunit, voia ea. Şi atunci, dacă ea se clasează pe locul 3 sau 4? Nu e PSD de vină. Şi în felul acesta PSD oricum are interesul să fie Nicuşor Dan. Şi pentru PNL şi pentru PSD e important să fie Nicuşor Dan pentru că nu reprezintă un partid (...) Gabi Firea face o mare greşeală. În primul rând că din orgoliu nu zici mereu vreau, vreau... (...) Dacă Marcel Ciolacu vrea să scape de Firea din PSD , şi de Pandele şi de gruparea ei, alegerile din 9 iunie sunt cea mai bună soluţie”, a explicat publicistul.



Ion Cristoiu avertizează că, dacă PNL şi PSD vor avea candidaţi separaţi, această decizie va influenţa negativ funcţionarea alianţei electorale anunţată de cele două partide.



“Dacă PNL şi PSD vor avea fiecare candidat, este o mare problemă cu alianţa pentru că este practic imposibil la o asemenea bătălie ca astea două partide să nu se înjure (...) într-o campanie electorală cum e cea pe Bucureşti în care două persoane, Burduja şi Gabi Firea, se angajează, nu se poate ca cele două partide să stea degeaba. PSD trebuie să facă afişe. Nu face împotriva PNL? E o problemă.(...) E foarte greu să ţii sub control oamenii”, a spus publicistul.



“Piedone a fost un iepure. Nimeni nu crede că Piedone îl poate bate pe Nicuşor Dan”



Cât priveşte sondajul despre intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, comandat de Nicuşor Dan, în care primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, este cotat cu peste 40,4% din opţiuni, iar primarul general cu 39,3%, Ion Cristoiu spune că este un fals.



“Acest sondaj care e fals de la un capăt la altul arată că matematicianul Nicuşor Dan este mult mai abil decât credeţi. Multe lume vede în el unul plutitor aşa... nu e plutitor şi ca dovadă asta (...) Este un sondaj care nu e adevărat pentru că, aşa cum a spus şi Nicuşor Dan a vrut să arate susţinătorilor... Piedone a fost un iepure. Dacă o puneai pe Firea, ea avea un scoor destul de mare. Era credibil. Nimeni nu crede că Piedone îl poate bate pe Nicuşor Dan.(...) Într-o campanie trebuie să laşi tot timpul impresia că tu câştigi (...) este fundamental. În aceste condiţii, dacă tu dădeai un sondaj cu Firea, cu ea pe primul loc, şi tu pe doi, alegătorii tăi chiar credeau că eşti pe locul 2. Acum ei chiar cred că Nicuşor Dan e pe locul 1, că ei nu cred în Piedone”, a explicat publicistul.



Ion Cristoiu mai spune că Piedone ar putea fi un bun candidat din partea AUR, dar nici aşa el nu va reuşi să-l învingă pe Nicuşor Dan.

“În niciun caz Piedone nu-l bate pe Nicuşor Dan pentru că eu nu l-aş vota în veci. O fi bun pentru sector. Hai să fim serioşi. Primarul Capitalei trebuie să fie unul care să ştie unde să-şi sufle mucii. Totuşi, primarul Capitalei se întâlneşte cu primarul Londrei, cu primăriţa Parisului. Nu merge. Ar fi un candidat foarte bun pentru AUR, nu PPUSL ăla (...) Dan Voiculescu nu poate să-i asigure securitatea votului. La alegeri trebuie să ai în fiecare secţie de vot oameni care să pândească (...) că altfel ăilalţi se adună între ei şi te lasă. (...) Piedone nu merge pentru PSD şi nu merge nici ca independent”, a spus publicistul.



„Piedone îi ia jumătate din voturile Gabrielei Firea”



Ion Cristoiu spune că, dacă Piedone va candida la Primăria Capitalei, candidatura lui fi o mare problemă deoarece va lua voturi de la electoratul Gabrielei Firea.



„Dacă va candida şi PNL şi PSD vor merge fiecare cu propriul candidat, Piedone îi ia jumătate din voturile Gabrielei Firea. Din punctul acesta de vedere, Firea pierde. Ar trebui negocieri ca Dan Voiculescu să-l facă să nu candideze. Şi Piedone are de ales între sector şi capitală. S-ar putea ca în orgoliul să vrea să candideze la Capitală. Dar eu cred că, de fapt, candidatul a fost stabilit şi noi asistăm acum la o telenovelă”, a mai spus publicistul.

Ion Cristoiu, despre scandalul după verdictul Roşia Montană: O campanie dusă de maşinăria PSD împotriva unor duşmani tradiţionali ai partidului

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că acuzaţiile aduse premierului Marcel Ciolacu că a manipulat bursa prin declaraţiile că România nu va câştiga procesul în dosarul Roşia Montană şi că va fi obligată să plătească peste 6 miliarde de dolari despăgubiri companiei Gabriel Resources nu are ecou în rândul electoratului român care îl vede pe liderul PSD ca pe un salvator.



“Nimeni nu crede că Marcel Ciolacu a făcut dinadins. 2. Ideea că involuntar a manipulat bursa este valabilă în Olanda. Dvs credeţi că trei sferturi din români nu confundă Bursa cu bursa lui fiu-său? Dacă cei de la REPER şi USR erau deştepţi găseau în România cinci inşi care s-au îmbogăţit la bursă. S-au îmbogăţit. Cine? Au manipulat! Cum au manipulat? Au manipulat şi ca urmare X, Y, Z, unul dintre ei, chiar neam cu Ciolacu, s-a îmbogăţit. L-ai fi terminat”, a afirmat publicistul luni seara la emisiunea Gândurile lui Cristoiu de la Aleph News.



Ion Cristoiu mai spune că afirmaţiile lui Marcel Ciolacu conform cărora el a câştigat procesul de la Washington prin echipa de avocaţi, după ce anterior exagerase că vom pierde, arată că a fost vorba de o campanie bine gândită şi pusă la cale de PSD.



“Ce rezultă din ultimele declaraţii ale lui Ciolacu şi al presei care îl sprijină? Că el a câştigat procesul prin aceşti avocaţi. O minciună (...) a fost o chestie genial făcută. Să vă spun de ce. El ştia că vom câştiga şi în primul rând a creat atmosfera că vom pierde. Nenorocire, pierdem 6 miliarde. Pierdem din cauza lui Cioloş şi a USR. O lună a fost o campanie dusă de maşinăria PSD împotriva unor duşmani tradiţionali ai partidului (...) deci i-a ajutat. În momentul în care tu ai exagerat, a apărut acum că ne-ai salvat. Nu-i aşa că fără el noi dădeam 6 miliarde? (...) Marcel Ciolacu se adresează celui care e la berărie acum”, a susţinut publicistul.



Ion Cristoiu mai spune că acuzaţiile Opoziţiei la adresa lui Marcel Ciolacu sunt atât de exagerate şi abstracte încât s-au dovedit ineficiente, iar premierul a fost cel care a câştigat în faţa electoratului.



“E o regulă fundamentală ca plângerile penale să fie credibile. Gazetăreşte, nu poţi să acuzi pe cineva că şi-a omorât nevasta dacă el i-a dat numai o palmă. Acuzaţiile pe care le aduc liderii opoziţiei sunt atât de exagerate, nici ei nu cred că a manipulat, atât de abstracte... de unde să ştie nea Gheorghe din Găgeşti Deal, care nu s-a trezit sau mai bea încă, ce e aia manipulare? (...) Din acest punct de vedere a fost ineficient şi el a câştigat. Aţi observat că a fost o întreagă campanie în presa lui Ciolacu că succesul e al avocaţilor şi nu că România are dreptate?”, a mai spus publicistul.