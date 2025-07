Cătălin Drulă: Îmi doresc să candidez la Primăria Capitalei. Vrem o susținere comună USR – PNL

„Îmi doresc să candidez. I-am spus și președintelui, în mod deschis. Mai avem niște etape interne în USR, dar mai important decât o decizie individuală este să construim o candidatură mai largă, cu susținere comună din partea USR și a PNL și, eventual, a altor partide mai mici care împărtășesc viziunea de reformă. Cred că ar fi un semnal puternic să unim aceste energii pentru București”, a declarat Drulă, la Digi24.

Liderul USR a vorbit și despre una dintre cele mai importante probleme ale administrației locale: finanțarea inechitabilă a Capitalei.

„Cea mai mare problemă a Bucureștiului e împărțirea banilor între Primăria Generală și sectoare. Banii bucureștenilor au fost distribuiți de la nivel central – de guvernele PSD, de oameni ca Ciolacu sau Dragnea – pe criterii politice. Asta a însemnat subfinanțarea serviciilor publice esențiale oferite de primăria generală, cum ar fi întreținerea marilor parcuri, a arterelor importante sau dezvoltarea rețelei de tramvaie”, a explicat Drulă.

Acesta a reamintit că problema a fost pusă inclusiv în discuție publică printr-un referendum local, iar voința bucureștenilor trebuie respectată. „A fost un referendum: bucureștenii au spus clar că banii lor trebuie gestionați local, prin deciziile reprezentanților aleși. Trebuie să aplicăm asta”.

Cătălin Drulă a vorbit și despre relația sa cu fostul primar general, actualul președinte al României, Nicușor Dan: „Nu e o noutate că discut cu Nicușor Dan pe aceste teme. Am discutat despre aceste proiecte, am constatat că gândim la fel în sensul dezvoltării și a banilor de care Bucureștiul are nevoie. Colaborăm de mulți ani, încă din campania din 2012, iar în perioada în care am fost ministru al Transporturilor am avut o cooperare foarte bună. Am introdus atunci biletul unic pentru metrou și transportul de suprafață – un lucru care, din păcate, a dispărut în ultimele șase luni. Ne respectăm și avem o relație corectă”.