Primul reprezentant al Guvernului, în vizită la sinistrații din Suceava: Nu mi-am dorit să atrag atenția

Buzoianu a spus că 5-6 elicoptere au reușit să salveze peste 125 de oameni.

„Astăzi, înțeleg că nu mai există nici o persoană sinistrată, deci pentru acest lucru – felicitări pentru mobilizare. Înțeleg că lumea astăzi, fie locuiește la rude, la vecini, sau există și containerele care au fost puse la dispoziție de către Guvernul României. Guvernul României a luat zilele acestea o hotărâre în cadrul Consiliului Național de pentru Situații de Urgență, în care am alocat exact resursele și echipamentele de care, inclusiv de aici, din local, ni s-a spus că este nevoie de ele, vorbim de mâncare, haine, apă, containere. O să facem absolut tot ceea ce putem ca să ajutăm, evident, în local. Eu am vrut să vin într-un moment în care deja lucrurile erau în siguranță, pentru că nu mi-am dorit să atrag atenția sau să iau din resursele oamenilor în momente critice, în momentele în care oamenii chiar aveau nevoie să aibă tot, toată atenția îndreptată către a salva pe cei care erau în teritoriu. Suntem aici să ajutăm, am luat ce e necesar și nevoile care au venit din partea autorităților și din partea oamenilor. Le voi transmite mai departe”, a spus Diana Buzoianu, la Broșteni, județul Suceava.

De ce a durat atât ca să vină un reprezentant al Guvernului în zonă

Întrebată de ce i-au luat 4 zile să ajungă la oamenii sinistrați din Suceava, Buzoianu a explicat că ea crede că treaba oficialilor nu este să ia din atenția și din resursele oamenilor în momente de criză.

„Nu mi-am dorit să fac o activitate populistă. Mi-am dorit să vin aici în momentul în care, după ce s-a stabilizat zona de siguranță, toată lumea este în siguranță, să putem să venim să vedem cu ce să ajutăm noi. Oricum, am avut intervenții de la nivel de autorități și eu am convocat în aceste zile mai multe ședințe în care să vedem cum să fie rezolvate mai multe probleme, cum să fie pusă lumea în siguranță. Înțeleg că astăzi una dintre problemele principale este legată de apă, de sistemul de apă care a fost distrus cu totul de acest eveniment. Ce putem noi să facem de la nivel central și apoi de la nivel local, bineînțeles, este să ne asigurăm că, de exemplu, sunt făcute lucrările de consolidare a malurilor, lucrările de infrastructură, de îndiguire, de care este nevoie pentru a putea să ne asigurăm că pe viitor, la astfel de ploi, sau poate la ploi chiar mai mici, nu avem resimțite la fel consecințele”, a mai spus ministrul Mediului.

În orașul Broșteni – localitatea Neagra, trei persoane (un bărbat și două femei) au fost surprinse de viitură, fiind extrase și declarate decedate. În orașul Broșteni cu localitățile și satele aparținătoare (Neagra și Dârmoxa) și alte două localități (Ostra și Stulpicani), au fost mai mult de 200 gospodării inundate.