Ion Cristoiu: Cătălin Cârstoiu nu va candida. El nu a intrat în campanie electorală. Am impresia că Iohannis i-a spus că o să fie votat fără să facă nimic

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că, deşi a trecut o săptămână de la lansarea candidaturii sale la Primăria Capitalei, Cătălin Cârstoiu (PNL-PSD) nu a intrat în campanie electorală, ceea ce îl face să creadă că se va retrage din cursă.

Ion Cristoiu spune că, faţă de momentul anunţării candidaturii, Cătălin Cîrstoiu îi creează o impresie proastă deoarece până acum nu a făcut nimic din punct de vedere electoral.

“Am o impresie proastă. În primul rând că a dat interviuri de complezenţă. Părerea mea este că el nu va candida. În curând se face o săptămână de la lansarea candidaturii sale. În momentul în care vrei să candidezi – uitaţi-vă la Firea, la Burduja, la Piedone, la Nicuşor Dan... În cazul lui, am impresia că lui i-a spus cineva, în speţă Klaus Iohannis, te duci acolo. Bă şi ce trebuie să fac? Nu trebuie să faci nimic că te votează ăştia. El, în această perioadă, nu a făcut nimic. Nu am văzut niciun moment respectând un plan media. S-a dus la site-uri şi emisiuni obscure, iar acolo unde s-a dus, la Antena 3 şi România Tv, au fost interviuri linguşitoare”, a afirmat publicistul luni seara, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Un alt argument al lui Ion Cristoiu este lipsa unei echipe proprii şi a unei comunicări pe social-media din partea lui Cătălin Cârstoiu.

„În al doilea rând, orice candidat are ceea ce se numeşte cabinet de bucătărie. În afară de maşinăria partidului, o ai pe a ta. El nu are nimic până acum. (...) De aia candidaţii la preşedinţie sunt şefii de partide. Pentru că ai în stăpânire şi maşinăria. În cazul lui, nu ştiu, are nevoie de un afiş. Nu are el. Trebuie să sune la Ciolacu, Ciolacu îi spune nu ştiu pe unde sunt. Eu nu am văzut până acum un moment de profesionalism (...) Ştiţi că nu are Facebook şi Twitter? Nu există aşa ceva (...) Dacă el ar fi avut Facebook, se pronunţa în legătură cu cazul prinţesei Kate, care a anunţat că are cancer. Spunea că a avut şi el. Se pronunţa în legătură cu atentatul de la Moscova. Putea să spună sunt medic, înţeleg (....)”, a argumentat publicistul.

În opinia sa, Cătălin Cârstoiu nu a intrat în campanie electorală, mai ales că nu are notorietate şi nici nu este perceput în planul imaginii publice ca posibil primar.

„Nu văd un profesionalism al campaniei. El nu a intrat în campanie electorală (...) Despre o campanie la un asemenea nivel se scrie o carte după. În cazul de faţă eu nu văd nicio mişcare. (...) El are două mari probleme. Notorietatea şi situarea lui ca imagine publică în postul ăsta.(...) după ce ai notorietate, vine marea problemă ca oamenii să te vadă în postul ăla (...) El nu are nici notorietate şi lumea zice: mă, ăsta vrea să fie primar şi îl văd bine”, a susţinut publicistul.

Sondaje “dubioase”

Ion Cristoiu spune că sondajele Avangarde în care Cătălin Cârstoiu e cotat cu 16% din opţiunile bucureştenilor, respectiv Sociopol, în care candidatul PNL-PSD are 26%, sunt dubioase.

“În cazul de faţă sondajul Avangarde este dubios. Şi vă spun următorul motiv. El la capitolul încredere o calcă în picioare pe Gabi Firea. De ce? Sondajul pare comandat şi plătit de Marcel Ciolacu (...) Dvs vedeţi cum pute? Acest sondaj confirmă decizia luată de Ciucă şi Ciolacu de a nu-l pune candidat pe Burduja sau pe Firea. Las-o dracu, dar chiar pe faţă? Este o casă de sondaje care a fraudat alegerile la Sectorul 1.(...)”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu adaugă că, dacă sondajul Sociopol era făcut corect, Cătălin Cârstoiu avea 5% pentru că lipsa de profesionalism cu care a fost aruncat în cursa electorală şi unei echipe care să-l susţină demonstrează acest lucru.

„Dacă era sondaj (Sociopol) pe bune, dl. Cârstoiu avea 5%. Este mai puţin cunoscut decât Enache, candidatul AUR. V-am spus despre lipsa de profesionalism cu care este aruncat acest om în joc. Cum să nu ai Facebook? Ce fel de echipă are? PNL şi PSD au pus bani la un loc. Se presupune că el are deja o echipă, chiar din străinătate şi care îi spune: bă omule, fă-ţi, mă, Facebook! Te duci la un interviu. Când eşti candidat, vine echipa şi îţi spune dai mesajele astea (...) După ce ai dat interviul, o echipă de coţofene îţi face ştiri. De pe unde a fost el, nu a ieşit nicio ştire”, a explicat publicistul.

În plus, Cătălin Cârstoiu a arătat că nu a citit nimic despre Bucureşti, care să-l ajute să vină cu un proiect, cu o viziune despre Capitală.

„El nu face acţiuni care să producă ştiri (...) Cei care îi fac campania habar nu au de presă. S-a dus la site-uri şi emisiuni de 2 lei (...) Nimic nu se face decât ştiinţific. Nu a citit nimic (...) Pune mă pe cineva, că ai atâţia, eventual surorile lui de la spital sau asistente să-i caute nişte discuţii privind proiecte despre Bucureşti (...) Toţi marii publicişti au scris despre Bucureşti. Camil Petrescu propunea să se mute capitala la Braşov (...) Nu e pregătit, ceva e în neregulă. (...) E credinţa celor de la PNL şi PSD că e de ajuns să pocnească din degete şi armatele lor vor ieşi la vot. Nu e adevărat”, a punctat publicistul.

„Liderii PNL, PSD şi Iohannis au pus candidaţi stând în birouri”

Despre revolta preşedintelui CJ Timiş, liberalul Alin Nica, privind decizia coaliţiei de a susţine un candidat PSD pentru postul său, Ion Cristoiu spune că este rezultatul înţelegerilor la nivel central, făcute în birou, fără a-i consulta şi pe cei din teritoriu, unde există simpatii, dar şi antipatii între liberali şi pesedişti.

„S-au înţeles la nivel central, dar nu au zis: bă, dar aia de jos...se înţeleg?” Cum să se înţeleagă? PNL înseamnă PNL+PDL. Cele două partide, care s-au combinat în 2014 şi au făcut un singur partid, au trăit timp de 30 de ani din anti-pesedism. Poţi să faci candidaturi comune, dar eşti flexibil. Ei stau în birouri. Ciucă, Ciolacu, cu tata socru, care e Klaus Iohannis şi cu mama soacră, care e ambasadoarea Americii. Şi zic: Timiş, da? La primar e unul de la voi, la Consiliul Judeţean unul de la noi. Nu există aşa ceva. Nu. Zici aşa: La Timiş voi, PNL, staţi bine. Dăm şi primar şi şef de consiliu judeţean. (...) Marea lor problemă e că ei stabilesc în birouri şi, în timpul ăsta, în teren, ăia se mănâncă. În toate judeţele s-au creat antipatii, simpatii, dar nu poţi să dai dispoziţie: bă, de mâine vă concubinaţi toţi”, a conchis publicistul.