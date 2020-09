Ion Cristoiu: În toată Lumea se discută despre relansarea Economiei. În România se discută despre relansarea Pandemiei!

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că, în timp ce în alte ţări eurpene mesajul oficial este concentrat pe relansarea economică, o astfel de preocupare lipseşte în România, unde agenda publică e dominată de pericolul revenirii coronavirusului, avertismentele cioclilor apocaliptici acoperind strigătele de alarmă ale oamenilor de afaceri. Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

“Pe 25 mai 2020, scriam pe cristoiublog.ro:

<Lumea îşi revine treptat-treptat la normal. În Europa şi pe tot globul agenda publică are în prim plan măsurile de reluare a vieţii normale şi îndeosebi de relansare a economiei. Dacă pînă nu demult era în Europa o întrecere între state în privinţa măsurilor de restricţie, acum putem vorbi de o întrecere între state în privinţa măsurilor de revenire la normal. Numai la noi, agenda publică, impusă de regimul Iohannis şi prin intermediul Presei Miluite, e dominată de starea de alertă, de tentativele evidente de a păstra panica, isteria şi prin asta de a justifica întîrzierea incredibilă în revenirea la normal. România fost totdeauna în urmă faţă de Europa luminată. Am fost ţara rămasă în împietrirea conservatorismului ceauşist pe cînd în Europa de Est şi Centrală, ba chiar şi în Rusia, bătea vîntul schimbării. Şi acum, cînd vine vorba de revenirea la normal, România, aflată sub autoritatea lui Klaus Iohannis, a rămas mult în urma tuturor ţărilor europene.>

Sîntem în 16 iunie 2020. De la constatarea mea în legătură cu agenda publică din România a trecut aproape o lună de zile. Între timp, în toate ţările lumii, semnalele de alarmă privind pericolul Coronavirus au dispărut. Chiar dacă în unele state apar unele creşteri ale numărului de infectaţi sau focare de Coronavirus ici-colo, agenda publică nu e modificată. Ea rămîne în continuare stăpînită de temele relansării economice. Pînă şi tema revenirii la normal a intrat în plan secund. Măsurile de ridicare a restricţiilor se decid aproape mecanic. Oricum ele nu fac Breaking News-uri. Breaking News-uri fac deciziile privind relansarea economiei. Afirmarea acestor noi teme pe agenda publică are loc mai întîi prin intervenţiile publice ale liderilor politici.

Priviţi cum sună ştirile venite pe agenţiile de presă din alte state:

Pe 14 iunie 2020, Emmanuel Macron s-a adresat Naţiunii printr-un Mesaj Solemn. Despre ce? Despre creşterea numărului de infectări? Despre pericolul Coronavirus? Despre comandamentul naţional al spălatului pe mîini? Nu. A zis:

<Prioritatea principală este să reconstruim o economie puternică, ecologică, suverană şi solidară.>

Pe întreaga planetă se desfăşoară o bătălie între state pentru atragerea turiştilor străini. Printre alte lucruri, strategia atragerii conţine şi o răsturnare de situaţie în ştirile care pornesc în lume din statele respective.

Priviţi cum sună ştirile despre alte ţări!

<În ultimele trei zile, numărul de infectaţi în Bulgaria a început să scadă, în pofida numărului mare de teste făcute.>

<Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunţat aseară de pe Insula Santorini, deschiderea oficială a sezonului turistic.>

<Germania şi-a redeschis graniţele cu ţările vecine, reanimând dorinţa de vacanţă a cetăţenilor săi. >

În România, în ultimele zile agenda publică e dominată doar de tema Pandemiei. Ba mai mult, în loc să se micşoreze, pentru a lăsa loc discuţiilor despre relansarea economiei, tema pericolului întruchipat de Coronavirus a căpătat amploare. Premierul, preşedintele, miniştrii, discută doar despre starea de alertă. Despre creşterea numărului de infectări, despre al doilea val, despre posibilitatea unei reveniri la starea de urgenţă. În spaţiul public, activitatea cioclilor apocaliptici în genul lui Raed Arafat s-a intensificat în chip spectaculos. Din motive care-mi scapă, Raed Arafat e pe cale să atingă isteria cu spume în războiul cu cei care încearcă să vorbească şi despre altceva decît despre Coronavirus. Zilnic aproape Raed Arafat, Comandantul Acţiunii, cum îşi semnează ordinele ce par a fi nu ale unui medic, ci ale unui sergent major promovat la rangul de Mareşal, face naveta între Antena 3 şi Digi Tv. O navetă simbolică pentru naveta lui între PSD şi PNL.

Cu aproape o lună în urmă, semnalam incredibila rămînere în urmă a României în privinţa revenirii la normal. Azi pot semnala că nu mai e vorba de o simplă rămînere în urmă. E vorba de un mers înapoi al României către starea de urgenţă. În timp ce toate statele lumii au trecut de vreo lună şi ceva de atmosfera de panică isterică, România revine în chip spectaculos la atmosfera de panică din martie 2020.

Iată cum sună ştirile venite din România!

<Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că infectările au intrat pe un trend crescător în ultimele zile.>

<Necesitatea prelungirii starii de alerta.>

<El Pais constată că există şi o serie de ţări «care se tem» de libera circulaţie în vremea coronavirusului. Astfel, România nu îşi va deschide luni graniţele pentru călătorii străini şi nici nu a oferit o dată cu privire la momentul în care intenţionează să ia această măsură.>

Se discută mai mult chiar decît acum două luni despre pericolul Coronavirus, despre creşterea numărului de infectări, despre morţi de Coronavirus, dar mai ales despre starea de alertă.

Consecinţele acestei situaţii unice în lume – o ţară care merge înapoi şi nu înainte?

Adîncirea pe zi ce trece a Crizei economice.

Guvernul se preocupă doar de starea de alertă sanitară. Nu mai are timp şi energie pentru a se ocupa şi de starea de alertă economică. Nu s-a decis pînă acum nici un plan de relansare economică. Agenda publică e dominată de Cioclii apocaliptici. Mai au loc oamenii de afaceri pentru a lansa strigăte de alarmă.

Cea mai gravă consecinţă stă în paralizarea consumului. Economia României se bazează mult pe consum. Pentru ca oamenii să consume, altfel spus să contribuie la relansarea economiei, ei trebuie să fie relaxaţi. Cum să fie ei relaxaţi, dispuşi să consume cîtă vreme agenda publică e dominată de spaimele întreţinute chiar de autorităţi?”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro