Ionuţ Stroe: Candidatura preşedintelui Iohannis la NATO este un mare câştig pentru România

„Candidatura Preşedintelui Klaus Iohannis pentru funcţia de Secretar General al NATO este, în primul rând, o veste extraordinară şi un mare câştig pentru România. Şefia NATO ar reprezenta pentru noi, românii, un moment istoric, unul de maturizare şi recunoaştere. Ar fi un semn bun şi pentru întreaga noastră regiune. România merită această funcţie ca recunoaştere a aportului pe care l-a avut în această organizaţie şi a modului în care ne-am onorat toate angajamentele”, scrie pe Facebook Ionuţ Stroe.

El afirmă că România este „un stat-reper în alianţă”, care a participat activ în ultimii 20 de ani în toate misiunile la care a fost solicitată.

„România şi trupele găzduite pe teritoriul nostru supraveghează şi apără spaţiul NATO, participă la misiuni de antrenare şi pregătire, şi nu în ultimul rând, România îşi respectă angajamentele financiare. În plus, importanţa pe care NATO ar acorda-o flancului estic transmite un mesaj puternic şi în privinţa poziţiei pe care alianţa o are în raport cu războiul şi Federaţia Rusă. Preşedintele Klaus Iohannis se bucură de apreciere şi respect în rândul tuturor ţărilor NATO, are o experienţă valoroasă şi a dovedit în timp că este un lider profund ataşat obiectivelor transatlantice şi de securitate. Vorbim despre un obiectiv de ţară şi, pe lângă efortul diplomatic susţinut, mă aştept ca toate forţele politice să îl susţină, mai ales cei care afirmă că sunt euro-atlantici în opţiuni. Îmi doresc ca toată clasa politică să arate maturitate, pe măsura poziţiei la care România a ajuns azi în NATO”, încheie Stroe.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, într-o declaraţie susţinută de la Palatul Cotroceni, că intră în competiţie pentru funcţia de secretar general al NATO. „ Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea”, adaugă el.

„Am decis să intru în competiţie pentru funcţia de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea, iar această decizie are la bază performanţa României, experienţa acumulată pe parcursul celor două mandate de preşedinte al României, înţelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa şi în special regiunea noastră şi angajamentul meu ferm faţă de valorile şi obiectivele fundamentale ale NATO”, anunţa Klaus Iohannis.