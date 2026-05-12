Prima pagină » Politic » Irineu Darău: Fricțiunea și lentoarea administrativă sunt probabil cea mai scumpă taxă invizibilă din economie

Irineu Darău: Fricțiunea și lentoarea administrativă sunt probabil cea mai scumpă taxă invizibilă din economie

Ministrul Economiei Irineu Darău a criticat birocrația administrativă și a spus că unii antreprenori din România „petrec mai mult timp în proceduri decât dezvoltând produse”.
Irineu Darău: Fricțiunea și lentoarea administrativă sunt probabil cea mai scumpă taxă invizibilă din economie
Foto: Facebook/Irineu Darău
Cosmin Pirv
12 mai 2026, 22:38, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Irineu Darău a discutat marți, la ANIS Summit 2026, despre una dintre întrebările esențiale pentru dezvoltarea ecosistemului de IT&C din România: cât de mult ajută și cât de mult încurcă încă statul dezvoltarea și scalarea inovației.

„Problema nu este dacă reglementăm mult sau puțin. Problema este dacă regulile sunt suficient de clare, simple și funcționale încât să permită economiei să se miște mai repede, cu mai multă încredere și cu mai puțină fricțiune inutilă”, susține ministrul într-o postare pe Facebook.

El spune că pentru antreprenori cea mai mare problemă nu este lipsa ideilor, ci cantitatea enormă de energie consumată încercând să navigheze sisteme birocratice și procese excesiv de complexe.

„Pentru o companie mare, compliance înseamnă un departament. Pentru un startup, poate deveni întreaga organizație. Iar atunci când fondatorii petrec mai mult timp în proceduri decât dezvoltând produse, construind echipe sau găsind clienți, ecosistemul începe să penalizeze exact tipul de inițiativă pe care spune că îl încurajează”, a adăugat Darău.

El mai spune că, pentru a construi competitivitate pe termen lung, este nevoie de conexiuni între startup-uri, universități, investitori, companii și administrație, „nu doar avantaje temporare pentru câțiva actori individuali”.

Ministrul Economiei susține că, în următorii ani, capacitatea administrativă va deveni tot mai mult un avantaj competitiv economic, unde nu doar infrastructura, accesul la capital sau fiscalitatea vor face diferența între economii, ci viteza, coerența și predictibilitatea instituțiilor publice.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Libertatea
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CSID
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor