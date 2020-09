Întrebat despre moţiunea de cenzură anunţată, Iohannis a spus că, pur formal, moţiunea de cenzură este un instrument al opoziţiei, dar este lipsit de bun-simţ să apelezi la el în timpul unei crize sanitare.

„Dar să vii cu moţiunea de cenzură sau cu ameninţarea unei moţiuni de cenzură într-o situaţie de criză sanitară mi se pare pur şi simplu greşit şi lipsit de bun-simţ. Acuzaţiile sunt nefondate. De ce să demiţi Guvernul?”, a răspuns Iohannis, adăugând că gestul este „lipsit de bun-simţ politic”.

În ce priveşte sesizarea CCR de către PSD, Iohannis a spus că Guvernul a procedat corect: „Felul în care Guvernul a procedat este corect, legal şi oportun şi măsurile care au rămas în vigoare sunt mai puţine decât în prima fază. (...) Abordarea aşa-zisei opoziţii din Parlament se bazează pe o exagerare de tip electoralist, fac scandal de dragul scandalului, încearcă să mai prindă voturi. PSD induce nesiguranţa populaţiei într-o perioadă în care oamenii trebuie să fie siguri că măsurile autorităţilor sunt corecte”.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că parlamentarii partidului vor depune o moţiune de cenzură la adresa Guvernului Orban „a doua zi după după ce starea de alertă se va încheia”.

„În privinţa stării de alertă, aseară, la 21.30, când am primit documentele am constatat cel mai mare abuz de putere care a avut loc în România, respectiv ocolirea Parlamentului în ceea ce priveşte restrângerea de drepturi şi libertăţi, lucru stipulat explicit în Constituţie că nu se poate face fără lege în Parlament”, anunţa Marcel Ciolacu.

Potrivit liderului social-democrat, „în faţa acestui abuz categoric”, PSD va face „o trimitere la CCR, respectiv o sesizare”.

Iohannis: Sunt îngrijorat din cauza epidemiei. Virusul nu pleacă în vacanţă

Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat îngrijorat din cauza epidemiei, pentru că a văzut în ultimele zile un număr mare de noi pacienţi infectaţi: „virusul nu pleacă în vacanţă”.



Referindu-se la unităţile mobile ATI pe care le-a vizitat, Iohannis a declarat că nu poate să nu menţioneze epidemia cu ocazia căreia s-a realizat proiectul.

„Sunt îngrijorat pentru că am văzut în ultimele zile un număr mare de noi pacienţi infectaţi. Şi azi sunt peste 300 de persoane detectate cu acest virus şi cred că este cazul să mai subliniez câteva lucruri: s-a renunţat la multe restricţii şi s-au luat măsuri de relaxare, dar virusul nu pleacă în vacanţă, este în comunitate”, a afirmat şeful statului.

Acesta a ţinut să le transmită românilor să se ferească în continuare de virus, să folosească măştile de protecţie şi să aibă grijă de distanţare şi igiena mâinilor.

Cele mai importante declaraţii ale şefului statului:

- E impresionant ce am vazut astazi impreuna. Aceste 4 tiruri care fiecare dintre ele are o functioune completa de sectie de terapie intensiva. Aceste unitati vor putea folosite acolo unde este nevoie. Vor fi gestionate de Inspectoratul General pentru sItuatii de Urgenta.

- E rezultatul unui parteneriat foarte frumos. Achizitia si dotarea acestor unitati e rezultatul unei colaborari foarte buna dintre autoritatile statuluii si firme, voluntari. Iata ca se poate. Am vizitat aceste unitati. Sunt dotari de ulttima ora.

- S-a renuntat la mai multe restrictii. Virusul nu pleaca in vacanta. Virusul este in comunitate. In zona politica apar afirmatii si pozitii dintre cele mai nepotrivite pentru aceasta perioada. Feriti-va de virus. Au ramas in vigoare masuri simple de bun simt si foarte importante. Masca va protejeaza. Distanta trebuie pastrata pe tot unde se poate. Igiena mainilor e extrem de importanta. Noi nu dorm sa impunem masuri de restrictie. Aceasta noua normalitate nu poate sa fie un succes fara respectarea acestor norme minimale.

Despre atitudinea PSD cu privire la starea de alerta

- Guvernul a procedat conform legii. Felul in care a procedat guvernul e si corect si legal. Masurile care au ramas in vigoare sunt mai putine decat in prima fata. Abordarea opozitiei din Parlament se bazeaza pe o exagerare de top electoralism. Ei incearca sa mai rinda cateva voturi. PSD induce nesiguranta in populatie.

Despre motiunea de cenzura

- Asta cu motiunea de cenzura e pur formal un instrument al opozitiei. Dar sa vii cu motiune de cenzura intr-o situatie de criza sanitara mi se pare gresit si total lipsit de bun simt si de fundament. Acuzatiile sunt nefondate. Pentru ce sa demiti guvernul? Pentru ca a luat masurile la timp? Fiindca au venit cu masuri de revigorare economica care deja produc rezultate? Mi se pare total lipsit de sens. Guvernul a facut un buget bun. A gestionat foarte bine epidemia. A gestionat aceasta situatie de criza foarte bine. Acum vine PSD-ul si flutura motiunea doar asa ca sa arate ca e pe acolo.

- Mastile nu au ajuns la categoriile defavorizate. Multe masti au ajuns. Problemele sunt in curs de rezolvare.

Despre legea impozitarii pensiilor speciale

- E o masura care trebuie bine judecata. Cand o sa ajunga la mine o sa ma exprim. Vreau sa o studiez in detaliu.

Despre legea 55 privind starea de alerta

- Nu obisnuiesc sa comentez CCR. E o premiera si ar trebui sa ne explice CCR cum s-a ajuns aici. Sesizarea Avocatului Poporului e coerenta. Guvernul a procedat corect si masurile propuse au fost oportune.

Despre legea identitatii de gen. Cred ca ati aflat din surse ce o sa fac. O sa comentez atunci cand fac actul respectiv de rigoare.

(Ziarist: Mai sunt locuri pentru internari?) In sectiile ATI cred ca azi avem cam 180 de pacienti. Locurile in sectiile ATI sunt mult mai multe. Imi doresc sa fie tot mai putini pacienti care sa necesite terapie intensiva.

(De la 1 iulie o sa avem noi restrictii?) Nu imi doresc sa avem noi restrictii. Vreau sa avem o conformarea foarte buna cu restrictiile care sunt in vigoare. Nu ne dorim reinstaurarea unor noi restrictii. Vreau o conformare buna.

Despre revenirea la starea de urgenta. Revenirea la starea de urgenta e ultima solutie cand vedem ca nimic altceva nu functioneaza.

(Va reprosati ceva pentru perioada de pandemie?) Eu cred ca deciziile care au fost luate au fost masuri foarte bune. Masurile au fost corecte. Masura pe care am luat-o eu a fost luata la momentul potrivit

Iohannis a vizitat joi, la Romexpo, Unităţile Mobile ATI. La vizita programată pentru ora 14.00 au participat şi premierul Orban, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministru de Interne, Marcel Vela, precum şi secretarul de stat Raed Arafat.

Cele patru unităţi mobile de terapie intesivă pe care le vizitează astăzi preşedintele sunt parte a sistemului naţional de urgenţă şi sunt dotate complet cu 12 paturi, 12 ventilatoare, 12 monitoare şi 12 console de injectomate.

La finalul vizitei, Klaus Iohannis va susţine o declaraţie de presă.

La ATI, în acest moment, sunt internaţi 161 de pacienţi, iar în ultimele zile au fost raportate peste 300 de cazuri de îmbolnăviri.