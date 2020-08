Principalele declaraţii susţinute de Klaus Iohannis:

„Suntem la finalul a două luni dificile, în care cei mai multi dintre dumneavoastra ati respectat restrictiile impuse de autoritati. Printr-un efort national am reusit sa stopam raspandirea coronavirusului. Acum, cand incheiem cele două luni, putem spune ca impreuna am salvat vieti. Lupta cu acest virus nemilos este departe de a se fi incheiat. La data de 16 martie am intrat in stare de urgenta, fiind printre primele tari care au facut asta. Stim sigur ca fara aceste masuri, numarul victimelor ar fi fost mult mai mare.

Astazi, Romania inregistreaza 16.247 de cazuri de imbolnavire, cu 245 de cazuri noi de ieri pana astazi. 9053 de cazuri vindecate, iar 225 de pacienti sunt internati in sectiile de tratament intensiv.

Romania, din pacate, a fost foarte putin pregatita pentru a face fata unei crize. Am fost nevoiti sa identificam rapid solutii, dar am reusit intr-un timp foarte scurt sa achizitionam tot ce a fost nevoie. Nu este prima data cand spun ca principala reforma de care Romania are nevoie este reconstructia statului.

In trei decenii nu s-a construit in Romania o legislatie coorenta pentru a face fata unei epidemii. Am vazut cu cata iresponsabilitate unii parlamentarii erau sa faca inoperabila legea starii de urgenta.

De maine trebuie sa constintizam ca pericolul este departe de a fi trecut. Sunt necesare masuri de maxima siguranta. Astazi ,Comitetul National pentru Situatii de Urgenta declara starea de alerta. Nu vor urma 3 zile fara reguli si restrictii. Virusul nu tine cont de acte administrative. Avem un cadru legal in vigoare si in baza lui vor fi luate deciziiile sa pastram toate regulile. Intrarea in starea de alerta aduce cu sine reguli si responsabilitati. Fara responsabilitatea fiecaruia dintre noi, lucrurile pot usor degenera. Daca situatia se va inrautati nu voi ezita sa declar din nou stare de urgenta. COVID-19 este o boala greu de combatut pentru ca oamenii ii pot infecta pe ceilalti fara a avea simptome. Pastrand distantarea sociala si purtand masca ne protejam pe noi insine si pe cei de langa noi.

Nimeni nu poate spune cu precizie cand vom depasi aceasta pandemie.”