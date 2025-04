Lasconi: Am simţit că sunt sabotată. Trădarea nu-i uşoară

Elena Lasconi i-a criticat pe colegii de partid care au votat pentru retragerea sprijinului politic în cursa electorală şi susţinerea lui Nicuşor Dan.

„Trădarea nu este uşoară, credeţi-mă. Nu ştiu dacă aţi avut trădări în viaţa dvs., dar cred că orice om care a fost trădat măcar o singură dată în viaţa asta înţelege că nu e uşor, mai ales că sunt într-o luptă extrem de grea şi eu m-am aruncat în foc pentru USR. Acum, ei mă împing pe mine”, a spus, miercuri, la RFI, Elena Lasconi.

Întrabată dacă a simţit că i se pregăteşte ceva, ea a spus: „Eu am simţit imediat după anularea alegerilor de anul trecut. (…) Am simţit că sunt sabotată”.

„Ce fac eu este perfect logic (…). Am reuşit o performanţă. Când erau în groapă, la 8%, atenţie, în alianţă, nu singuri, eu am reuşit, cu toată nebunia şi cu tot linşajul care a fost făcut în acele zile, după primul tur al prezidenţialelor, să îi aduc la 12%. Sunt singurul candidat din zona asta proeuropeană care a reuşit să scoată PSD şi PNL la prezidenţiale din cursă. Plus că am făcut un rezultat istoric pentru USR”, a mai spus Lasconi.

Întrebată despre sondajele făcute de USR, care o plasează undeva la 4%, Elena Lasconi a spus: „Nu este adevărat. Pe de altă parte, acelaşi sondaj şi aceeaşi analiză făcută de sociologi arată că dacă eu mâine m-aş retrage, Nicuşor Dan nu ar intra în turul II. Despre ce vorbim? (…) Ei sunt obişnuiţi cu minciuna. Eu nu mint. Cuvântul meu este contract. Eu voi continua lupta”.