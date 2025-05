Lasconi, întrebată pe cine preferă în turul 2, Antonescu sau Dan: Pe Brad Pitt

Întrebată cum va arăta viitorul ei, Lasconi a spus: „exact cum v-aş fi răspuns şi ieri şi în noiembrie anul trecut şi acum vreo 5 ani. O să lupt în continuare pentru România. Credinţa şi speranţa este în mine că România asta va scăpa de acest sistem corupt şi putred şi infiltrat peste tot în toate instituţiile statului şi voi continua să lupt”.

Întrebată, mai departe, dacă se consideră victima unei părţi a USR, Lasconi a afirmat că nu este victimă şi nu pozează niciodată în victimă: „Eu mă descurc foarte bine şi în momentele grele. Cred că am arătat asta toată viaţa mea atunci când am fost îngenuncheată de greutăţi. Am avut puterea să mă ridic şi să merg mai departe şi chiar să zâmbesc”.

Lasconi a adăugat că va vota cu siguranţă în turul doi şi îşi va exprima preferinţa.

Clasamentul, potrivit Avangarde:

George Simion – 30%

Crin Antonescu – 23%

Nicuşor Dan – 23%

Victor Ponta – 15%

Elena Lasconi – 4%

Clasamentul CURS

George Simion – 33,1%

Crin Antonescu – 22,9%

Nicusor Dan – 20,9%

Victor Ponta – 14,7%

Elena Lasconi – 4,4%

Altul – 4%.