Laura Vicol i-a făcut plângere penală lui Siegfried Mureșan, după o postare a acestuia pe Facebook: „Fiecare răspunde pentru propriile cuvinte”

Fosta deputată PSD Laura Vicol a anunțat că a depus o plângere penală împotriva europarlamentarului Siegfried Mureșan, acuzându-l că a contribuit la stigmatizarea sa printr-o postare publicată pe Facebook, în care ar fi asociat-o din nou cu dosarul Nordis.

Într-un mesaj publicat pe contul său de FB, Vicol susține că a aflat „întâmplător” despre postarea europarlamentarului și afirmă că aceasta a rămas publică până în prezent.

„Aseară am aflat, întâmplător, de o postare publicată de europarlamentarul Siegfried Mureșan și rămasă publică până astăzi. În acea postare, acesta mă etichetează drept Laura Vicol (Nordis) și îi îndeamnă pe oameni să nu uite acest lucru”, a scris Laura Vicol.

„Trăim consecințele unei campanii de demonizare”

Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților afirmă că ea și familia sa au fost ținta unei campanii de ură în ultimii doi ani și susține că asocierea repetată cu numele companiei Nordis a avut consecințe grave.

„De aproape doi ani, eu și copiii mei trăim consecințele unei campanii publice de demonizare începută după reportajul mincinos Recorder. Am primit amenințări, injurii și mesaje de o violență greu de imaginat”, afirmă aceasta.

Laura Vicol mai susține că orice persoană publică ar fi trebuit să cunoască efectele unei astfel de etichetări.

„Orice persoană publică știa sau putea să știe ce efecte are perpetuarea acestei etichete. Cu toate acestea, un membru al Parlamentului European a ales să mă asocieze din nou cu Nordis”, a scris ea.

Vicol susține că a sesizat organele de anchetă

„Am depus astăzi plângere penală și am solicitat organelor competente să analizeze această postare în contextul întregii campanii de linșaj public, al amenințărilor primite de mine și de familia mea și al efectelor pe care această asociere le-a produs și continuă să le producă”, a transmis aceasta.

Fosta deputată consideră că libertatea de exprimare nu poate justifica, în opinia sa, expunerea unei persoane unui val de ură.

„Libertatea de exprimare nu poate deveni libertatea de a contribui la stigmatizarea și expunerea unei persoane unui val de ură. Fiecare răspunde pentru propriile cuvinte”, a încheiat Laura Vicol.

Până la această oră, europarlamentarul Siegfried Mureșan nu a avut o reacție publică la anunțul privind plângerea penală formulată de Laura Vicol.