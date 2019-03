Legea taximetriei, modificată de Guvern: Care sunt noile reglementări adoptate prin OUG

Vicepremierul Daniel Suciu a anunţat,vineri la finalul şedinţei de Guvern, că Executivul a adoptat OUG pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi şi de închiriere, printre altele eliminând din lege expresia "în mod repetat".

"Am adoptat o OUG îndelung dezbătută în spaţiul public, care modifică legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. Am operat două modificări, am transferat atribuţiile privind organizarea şi efectuarea transportului în regim de închieriere de la autorităţile admininstraţiei publice locale la Autorietatea Rutieră Română. Această modificare a stat în transparenţă decizională timp de 10 zile, inclusiv autorităţile locale au fost de acord şi n-au ridicat observaţii vizavi de acest punct. A doua modificare pe care am operat-o, am eliminat expresia «în mod repetat», astfel încât sancţiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal", a afirmat Daniel Suciu, viceprim-ministru şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Acesta a precizat că actul normativ "nu este îndreptat împotriva nimănui" şi că Guvernul doreşte stoparea pirateriei din domeniul transporturilor. Totodată, el a spus că Executivul va emite, în maxim trei săptămâni, un alt act normativ pentru reglementarea activităţii de ride-sharing.

"Acest act normativ nu este îndreptat împotriva nimănui, niciunei activităţi economice, ne dorim să dăm şi să punem stop şi capăt pirateriei din domeniul transporturilor, ceea ce patronatul din transporturi ne-a solicitat de foarte mult timp. Vă confirm că în ultimele zile am avut discuţii şi nu puţine cu reprezentanţii platformelor de ride-sharing şi până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe vom emite un alt act normativ, astfel încât şi activitatea de ride-sharing să fie reglementată. Ultima discuţie pe care am avut-o a fost alaltăieri. S-a consituit un grup de lucru alături de colegii noştri de la Mibnisterul Transporturilor şi în maxim trei săptămâni vom avea şi un act normativ care să reglementeze şi activitatea de ride-sharing. Toate aceste informaţii le-am schimbat şi cu colegii noştri de la Transporturi şi acest lucru vă pot confirma şi cei din activitatea de ride-sharing. Nu este un act npormativ îndreptat împotriva niciunei activităţi economice şi chiar dimpotrivă, cei din ride-sharing ne-au solicitat să reglementăm această activitate şi tocmai acest lucru vi-l pot confirma că o vom face în perioada următoare", a completat Suciu.

La rândul său, ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a declarat, vineri, după şedinţa de Guvern, că în actul iniţial al OUG exista o prevedere privind prelungirea licenţelor de transport pe 4 ani care, din cauza observaţiilor Ministerului Justiţiei, nu se mai regăseşte.

"Suplimentar, în acel proiect de ordonanţă mai era prelungirea licenţelor de transport pe o perioadă de 4 ani. Datorită observaţiilor primite de la Ministerul Justiţiei că această prelungire trebuia făcută de autorităţile locale în primă fază printr-un ordin de ministru emis în decembrie 2018, ordinul de ministru fiind anulat în instanţă, această prelungire se va face prin ordin de ministru printr-un ordin pe care l-am deja în transprenţă. Îl voi semna în perioada imediat următoare pentru a nu exista niciun fel de probleme pe transportul intrajudeţean. Vom lucra la un proiect de ordonanţă pentru a reglementa şi celelalte aplicaţii, că aşa este normal, ca toată lumea să se supună unei legislaţii unitare. Am invitat, pe lângă Ministerul Dezvoltării, şi Ministerul Justiţiei, pentru că în urma observaţiilor pe care le au la anumite proiecte pe care le iniţiem, vrem să le estompăm de la faza de elaborare a acestui proiect şi să nu mai fim nevoiţi ca în ultimă instanţă să retragem diferite puncte de pe ordonanţă, cum a fost cazul prelungirii licenţelor pentru transportul intrajudeţean", a explicat Răzvan Cuc.

Guvernul a avut, pe 21 martie, consultări cu reprezentanţii COTAR, în urma protestului transporatorilor. Anterior, Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) au protestat în Capitală, pentru că Guvernul nu promovase OUG promisă în urmă cu trei săptămâni.

Companiile de ride-sharing Uber şi Taxify au solicitat, la începutul lunii martie, Guvernului să amâne proiectul de OUG pentru modificarea legii taximetriei, care poate duce la limitarea sau dispariţia serviciilor alternative de transport urban.

