Liderii UE urmează să convină asupra menținerii ETS în timp ce prevăd revizuirea de vară a acestuia

Cu toate acestea, multe capitale și-au exprimat interesul pentru viitoarea revizuire a mecanismului, pe care Comisia Europeană urmează să o realizeze până în vară, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu obiectivul climatic intermediar al blocului comunitar pentru 2040, potrivit Euronews.

În timpul intensei activități de lobby ETS dinaintea summitului UE, unele țări ale UE au solicitat executivului comunitar să extindă cotele ETS gratuite după 2034, astfel încât să nu fie nevoite să plătească pentru toate emisiile lor de CO2.

De asemenea, au solicitat încetinirea eliminării treptate a cotelor ETS gratuite, începând cu 2028, pentru a oferi companiilor mai mult timp de adaptare.

„Unii vor (revizuiri) specifice și chirurgicale, alții sunt gata să facă multe”, a declarat diplomatul UE.

Per ansamblu, marea majoritate a țărilor UE sunt de acord cu importanța independenței energetice prin intermediul surselor regenerabile, inclusiv al energiei nucleare, unele țări precum Austria opunându-se energiei atomice.