Liderii UE urmează să convină asupra menținerii ETS în timp ce prevăd revizuirea de vară a acestuia

Discuțiile privind viitorul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) nu au produs „șocuri majore”, potrivit unui diplomat UE, care a remarcat că, în ciuda opoziției „vedere”, majoritatea țărilor UE recunosc valoarea și importanța mecanismului în generarea de venituri pentru tehnologiile ecologice, reducând în același timp poluarea.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mart. 2026, 00:20, Politic

Cu toate acestea, multe capitale și-au exprimat interesul pentru viitoarea revizuire a mecanismului, pe care Comisia Europeană urmează să o realizeze până în vară, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu obiectivul climatic intermediar al blocului comunitar pentru 2040, potrivit Euronews.

În timpul intensei activități de lobby ETS dinaintea summitului UE, unele țări ale UE au solicitat executivului comunitar să extindă cotele ETS gratuite după 2034, astfel încât să nu fie nevoite să plătească pentru toate emisiile lor de CO2.

De asemenea, au solicitat încetinirea eliminării treptate a cotelor ETS gratuite, începând cu 2028, pentru a oferi companiilor mai mult timp de adaptare.

„Unii vor (revizuiri) specifice și chirurgicale, alții sunt gata să facă multe”, a declarat diplomatul UE.

Per ansamblu, marea majoritate a țărilor UE sunt de acord cu importanța independenței energetice prin intermediul surselor regenerabile, inclusiv al energiei nucleare, unele țări precum Austria opunându-se energiei atomice.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia
Gandul
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
Libertatea
Medicamentul IEFTIN pentru diabet care ar putea reduce semnificativ riscul unui cancer mortal
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor