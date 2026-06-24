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Liderul unui partid spune că nu se pot organiza alegeri anticipate în România: Parlamentul nu poate fi dizolvat legal

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că în România nu pot fi organizate alegeri anticipate, pentru că există un vid legislativ pe care politicienii nu au reușit să îl umple în 36 de ani. „În România nu există posibilitatea să stai fără Parlament”, afirmă liderul UDMR.
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Laura Buciu
24 iun. 2026, 11:30, Politic
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Kelemen Hunor spune, miercuri, la RFI, că exclude varianta alegerilor anticipate, pentru că ele nu pot fi organizate.

„Nu din cauza instinctului de supraviețuire a parlamentarilor, pur și simplu există o problemă politică”, afirmă Kelemen Hunor. „Cât timp va sta România fără Parlament după dezolvarea Parlamentului? O lună? Două luni? Trei luni? Patru luni? În România nu există posibilitatea să stai fără Parlament. În democrațiile parlamentare lipsa Parlamentului nu există”, continuă el.

Potrivit președintelui logica Constituției nu lasă loc pentru lipsa Parlamentului.

Poate sta o țară fără Guvern și fără Parlament?

„Ce vom avea (dacă nu avem Parlament – n.r.)? Fiindcă nu vom avea nici Guvern. De aceea am ajunge la alegerile anticipate, că nu avem nici Guvern. Deci să nu ai Parlament, să nu ai Guvern, Parlamentul nu poate fi dizolvat așa un pic, doar așa până când nu știu ce… Nu se poate da Parlamentului atribuții limitate, cum e în cazul Guvernului, după moțiunea de cenzură. Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să ai o lege. Eu am spus colegilor, „ok, veniți cu alegerile anticipate, ce veți spune președintelui în momentul în care dorește să dizolve Parlamentul, în decretul prezidențal, ce să scrie? Care e baza legală și care este procedura prin care vom organiza alegerile anticipate?” Procedura alegerilor generale? Se poate, dar asta trebuie trecut într-o lege”, a explicat Kelemen Hunor.

O încercare de a crea o lege pentru organizarea alegerilor anticipate a avut loc în anul 2020, dar nu s-a reușit.

„În 36 de ani nu am reușit. Deci nu există bază legală în acest moment. E o problemă politică foarte serioasă”, spune Kelemen Hunor.

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