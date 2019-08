Congres PSD. Dăncilă, primul discurs de candidată la prezidenţiale: În spatele meu nu stă nimeni şi nimic altceva decât muncă/ Serghei Stanişev anunţă dezgheţarea relaţiilor dintre PES şi PSD: Avem încredere în Viorica Dăncilă/ Liderul social-democraţilor a intrat în sală pe melodia „Eye of the tiger”/ LIVE UPDATE

Social-democraţii s-au reunit, sâmbătă, începând cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care marchează lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dăncilă pentru funcţia de preşedinte al României. La eveniment participă şi preşedintele PES, Sergei Stanishev, care a susţinut un discurs de susţinere a candidatei PSD. la Congres sunt prezenţi 1.107 delegaţi, potrivit anunţului făcut de Mihai Fifor la începutul reuniunii.

Ora 12.40 Dăncilă, la Congresul PSD: În spatele meu nu stă nimeni şi nimic altceva decât muncă şi mers înainte

Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Congresul PSD pentru lansarea sa la alegerile prezidenţiale, că în spatele ei nu stă nimeni şi nimic altceva decât muncă şi mers înainte. Liderul PSD susţine că e un om modest, care crede în familie şi în Dumnezeu.



„ Dragii mei colegi, sunt de 23 de ani în acest partid, 23 de ani de credinţă în această mare familie a noastră, 23 de ani de muncă în PSD. Am plecat de la bază partidului, am lipit afişe, am împărţit pliante, am făcut campanii din uşă în uşă şi spun asta cu mândrie. În spatele meu nu stă nimeni şi nimic altecva decât muncă şi mers înainte. Am fost membră în PE timp de 9 ani de unde am plecat pentru a conduce Guvenrul României. Sunt un om plecat de joc care a muncit că şi voi mulţi ani în acest partid. Am pornit în viaţă cu aceleaşi premize cu care pleacă mulţi tineri astăzi, dintr-o fasmilie simplă, fără pribvilegii. Am muncit mereu pentru lucruile în care am crezut. Cred în PSD. Ştiu că vom avea această putere şi astăzi şi de acum înainte. Asta este esenţa noastră, ne adaptăm, ne reinventăm, luptăm şi câştigăm cu forţă şi tăria care ne-a purtat în ultimii 30 de ani şi acre a făcut să ajungem cel mai mare şi mai puternic partid din România”, a declarat Viorica Dăncilă, la Congresul PSD.

Ea a adăugat că este un om care crede în familie şi în Dumnezeu.

„Sunt un om că oricare altul, un om dintre oameni. M-am născut într un oraş mic din România, într-o familie modestă care a muncit toată viaţă. Astăzi sunt soţie, sunt mamă, am o familie frumoasă pe care oiubesc enorm şi care mi-a stat mereu alături. Cred în familie, în Dmnezeu, cred muncă şi cred în cinste. Cred enorm în oameni, în poprul român care ştiu că merită şi poate mai bine. Orice lucru pe care l am făcut şi orice decizie pe care am luat-o a fost pentru a ajută mame, copii, tineri, pensionari. Sunt şi voi rămâne mereu alături de oameni. Asta cred că este menirea omului politic. Asta cred că este misiunea social-democraţiei. De aceea suntem aleşi să conducem ţara, că să aducem dreptate, echilibru. Spre cdeosebire de alţii eu ţin cu oamenii, cu cei din rândul casrora vin. Eu nu lupt împotrivă nimănui, ci pentru fiecare român”, a mai spus liderul PSD

Ora 12.30 Congresul PSD a desemnat-o oficial pe Viorica Dăncilă, candidat la prezidenţiale

Social-democraţii prezenţi sâmbătă la Congresul extraordinar al PSD au decis desemnarea oficială a Vioricăi Dăncilă drept candidat al partidului la prezidenţiale, anunţul fiind făcut de secretarul general al PSD Mihai Fifor.

„Supun la vot desmenarea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, preşedintele PSD în calitate de candidat pentru alegerile prezidenţiale din acest an. Stimaţi colegi, daţi-mi voie să vă spun că în unanimitate congresul PSD a decis să o desemneze pe Viorica Dăncilă ca şi candidat la alegerile prezidenţiale din a acest an”, a declarat Mihai Fifor, la Congresul PSD de sâmbătă.

La rândul ei, Viorica Dăncilă a afirmat că este un om ca oricare altul şi că toate deciziile pe care le-a luat au fost pentru a îi ajuta pe românii. Totodată, premierul a spus că nu se luptă împotriva nimănui, ci pentru fiecare român.

„În această campanie nu trebuie să depunem solidaritatea, dar şi efortul şi tot curajul de care putem da dovadă. Sunt un om ca oricare altul, un om printre oameni. M-am născut într-un oraş mic din România care au muncit într-o familie de oameni simplu. Sunt inginer. Azi sunt soţie, mamă, am o familie frumoasă pe care o iubesc enorm şi care mi-a stat mereu alături. Cred că în familie, cred în Dumnezeu, cred în muncă şi cred în cinste. Cred enorm în oameni, în poporul român care ştiu că merită şi poate întotdeauna mai bine. Orice decizie pe care am luat-o a fost pentru a ajuta mame, tineri, copii şi pensionari. Sunt şi voi rămâne mereu alături de oameni. Asta cred că e menirea omului politic. Asta cred că e misiunea social-democraţiei. De aceea suntem aleşi, de aceea guvernăm, de aceea conducem ţara. Ca să aducem dreptate, echilibru şi progres în societate. Eu nu mă lupt împotriva nimănui, ci pentru români, pentru fiecare român”, a explicat Viorica Dăncilă, după ce a fost desemnată prezidenţiabilul PSD.

Ora 12.00 Cristoiu, LIVE TEXT de la congresul PSD: Acest Congres surclasează atmosfera ceauşistă de la PNL, de la lansarea lui Iohannis

Ora 11.50 Serghei Stanişev anunţă dezgheţarea relaţiilor dintre PES şi PSD: Avem încredere în Viorica Dăncilă

Serghei Stanişev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni a declarat, sâmbătă, că PES a dezgheţat relaţiile cu PSD datorită Vioricăi Dăncilă. El a afirmat că socialiştii europeni o sprijină pe Dăncilă şi au încredere în angajamentul şi activitatea sa ca lider şi ca premier.

„Dragă Viorica, dragă prieteni sunt fericit sincer să fiu din nou aici, la un eveniment atât de important la Bucureşti, cu dvs. Trebuie să vă mărturisesc că sunt un adevărat veteran al evenimentelor din democraţia social românească. Am fost alături de voi în momente dificile, dar mereu am avut încredere că sunteţi un partid puternic, cu rădăcini adânci şi că sunteţi capabili să depăşiţi orice provocări şi să mergeţi înainte. Permiteţi-mi să exprim adminsitraţia mea personală şi a familie social-democrat euroepene pentru Viorica Dăncilă, liderul PSD şi premierul României. Viorica şi-a asumat conducerea partidului într-un moment dificil şi a demonstrat că are curajul şi capacitatea de a îi unii pe membrii partidului. Nu e un secret faptul că au exitat probleme şi dificultăţi între dialogul PSD şi PES. Dar în luna iunie a refăcut dialogul cu PES şi efoturile aparţin Vioricăi Dăncilă. PES a recunoscut statutul de membru plin al PES. Am făcut această pentru că avem încredere în angajamentul dumneai, în activitarea sa ca lider şi premier”, a declarat Serghei Stanişev, la Congresul PSD de sâmbătă.

Preşedintele PES a susţinut că nciiun partid nu va putea shcimba lumea de unul singur.

„Sunt aici pentru a închide un capitol, care nu a fost uşor, şi pentru a deschide o nouă pagină şi pentru a exprima sprijinul nostru ca şi candidat la prezidenţiale. Dragi prieteni, aceste alegeri care urmează sunt importante pentru voi, pentru viitorul partidului şi al României, dar de asemenea pentru viitorul social-democraţiei. Fie şi cel mai puternic partid el nu poate acţiona singur pentru a schimba lumea. O putem face doar împreună ca o familie puternică social-demorată, pentrucă vrem să schimbăm nu doar România, ci şi Europa, din Italia, Spania sau Grecia, să livrăm rezultate concrete pentru oameni”, se mai arată în discrusul liderului PES.

El laudă PSD pentru că a mărit salariile şi pensiile românilor.

„Aţi crescut salariile medicilor, profesorilor, aţi crescut pensiile părinţilor şi bunicilor noştri şi ştiu că va urma o nouă rundă de creşteri în luna septembrie. Aveţi argumente puternice să oferiţi românilor pentru a le spune – vă rog, votaţi-ne. Vă vom sprijini mai mult. Aţi realizat toate aceste lucruri într-un mediu politic dificil, pentru că ştiu că situaţia politică din România e dificilă, tensionată, marcată de agresivitate. Opoziţia e agresivă şi v-aţi luptat cu multe obstacole ale instituţiilor.Vă urez succes în campanie, multă încredere, toată energia necesară şi victorie pentru Viorica Dăncilă”, a adăugat Serghei Stanişev.

Ora 11.35 Cristoiu, impresii la cald de la congresul PSD: E o prăpastie ca de la cer la pământ între lansarea lui Ponta de pe Arenă şi Congresul ăsta

Ora 11.30 Evenimentul a început cu intonarea live a imnului naţional de către o cântăreaţă îmbrăcată în port naţional care a urcat pe scena instalată pentru discursurile politice.

Ora 11.00 Liderul PSD a intrat în sala Parlamentului pe melodia „Eye of the tiger”, din filmul Rocky 3, cântată de Survivor.

La începutul evenimentului au rulat mesaje de laudă pentru Viorica Dăbcilă din partea premierului Albaniei şi al Macedoniei.

De la Congresul PSD lipseşte însă Ilie Năstase. Şi Călin Popescu Tăriceanu este absent de la evenimentul social-democraţilor.

La Congresul social-democraţilor de pe 29 iunie, unde Viorica Dăncilă a fost validată preşedintele PSD, în Sala Palatului a răsunat melodia „Stand up for the champions”.

„Stand up (for the champions)” a răsunat în Sala Palatului din Bucureşti în momentul în care a intrat preşedintele interimar PSD Viorica Dăncilă, care candidează sâmbătă pentru şefia deplină a partidului.

Ora 10.50 Social-democraţii se pregătesc pentru evenimentul anului în politică, alegerile prezidenţiale, pe care speră să le câştige după 5 ani de mandat al lui Klaus Iohannis.

Intrarea în atmosfera de campanie, prin lansarea candidatului cel mai puternic al partidului, a presupus instalarea unei recuzite de show-politic în sala din Parlament. Organizatorii au proiectat pe ecranele panoramice şi mesajul de început de campanie al PSD: „Puternici împreună. Pentru România!”

Coordonatorul PES activists România Victor Negrescu a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, că reuniunea partidului de sâmbătă va arăta determinarea PSD în câştigarea următoarele cicluri de alegeri. Social-democratul a adăugat că preşedintele PES Sergei Stanishev va fi prezent la Congres.

Social-democraţii au validat-o pe 23 iulie, în şedinţa Comitetului Executiv, pe Viorica Dăncilă drept candidatul PSD la alegerile prezidenţiale. Împotriva acestei decizii au votat atunci doar liderul PSD Olt Paul Stănescu şi liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu.

În cursa internă a PSD prentru alegerile prezidenţiale au mai fost Eugen Teodorovici, Mihai Fifor şi Gabriela Firea, care s-au retras însă înainte de CEx-ul de pe 23 iulie.

Şi Liviu Pleşoianu îşi dorea susţinerea PSD la alegerile prezidenţiale. Ulterior, acesta a anunţat că va candida independent.

PSD a avut o şedinţă a Comitetului Executiv, vineri, în care social-democraţii au discutat despre organizarea Congresului, despre guvernarea alături de ALDE, dar şi despre remanierea guvernamentală.

Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, după şedinţa CEx PSD, că social democraţii îi propun pe Dana Gîrbovan la ministerul Justiţiei şi pe Iulian Iancu vicepremier pentru probleme economice. De asemenea, Mihai Fifor va rămâne la Interne, după finalizarea interimatului.

