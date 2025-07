Daniel Cătălin Zamfir: Încetați să propagați ideea că PSD este vinovat pentru deficitul actual

Senatorul social-democrat a precizat că PSD a deținut funcția de premier 20 de luni.

„În primul rand, în ultimii șase ani, PSD a avut premier doar 20 luni. Restul a aparținut PNL, iar deciziile au fost luate impreuna si cu UDMR. Mai mult, cand am intrat la guvernare, am gasit fix același deficit. Cu toate astea, nu ne-am apucat să ne văicărim public de ce nenorocire a lasat guvernarea PNL – USR! N-am facut ca Petrov in 2009 – pare că se repetă istoria cu Bolojan acum – să tăiem tot. Din contră, am crescut veniturile tuturor, am stimulat masiv economia, am investit masiv in infrastructură”, se arată în mesajul publicat miercuri pe Facebook de senatorul PSD.

Zamfir a precizat că nivelul de trai al românillor a crescut, fiind peste Ungaria, Estonia, Bulgaria și Grecia.

Potrivit senatorului, PIB-ul României a crescut cu 50%, fără să fie nevoie de tăieri.

„Da, am făcut deficit și ne-am dezvoltat, așa cum au făcut toate țările din Europa Occidentală. Nu regretăm deloc că am investit masiv în infrastructură, nici că am făcut dreptate pesionarilor care primesc acum pensia pe baza contribuției de-a lungul vieții în câmpul muncii, nici că am majorat salariile profesorilor, cadrelor medicale și a tuturor categoriilor defavorizate”, a precizat Zamfir.