Zamfir (PSD): Pilonul II este un fond de pensii, nu un fond de economii

Zamfir precizează că „este un model prezent în marea majoritate a statelor europene și peste tot, suma ce poate fi retrasă imediat este limitată sau descurajată prin impozitare, pentru că este un fond de pensii, nu un fond de economii”.

Guvernul vrea să reformeze Pilonul II de pensii. Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare, ci maxim 25% din sumă, iar restul, lunar pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege, care a fost deocamdată amânat.

Daniel Zamfir explică poziția PSD: „Acest proiect de lege este asumat, am văzut, de premierul Bolojan, reprezintă o condiție pentru aderarea României la OECD. A beneficiat, înțeleg, de toată expertiza tehnică necesară a celor de la OECD, BNR-ul, Ministerul de Finanțe, ASF-ul, sindicate. E un model prezent în marea majoritate a statelor europene și peste tot, suma ce poate fi retrasă imediat este limitată sau descurajată prin impozitare, clar, pentru că este un fond de pensii, nu un fond de economii”.

Senatorul PSD precizează că „este un proiect de lege, care va intra în dezbatere publică, nu va fi în nici un caz trecut prin asumarea răspunderii sau va fi vreo Ordonanță de Urgență, va fi un proiect în Parlament, unde bineînțeles că pot fi aduse modificări sau completări”.

El subliniază că „ce este important de precizat e că România încă nu avea o legislație privind regimul plăților pentru aceste pensii private, legea privea doar impuneri în legătură cu administratorii lor și cu felul în care se acumulează fondul de pensii, nu și în legătură cu plata lor. Ca atare, avem suficient timp să dezbatem în Parlament și public, bineînțeles, acest proiect de lege”.