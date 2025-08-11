Alin Tișe, președintele CJ Cluj, anunță lansarea unui nou partid de dreapta: „APT – Altceva pentru Țară”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a publicat duminică, pe Facebook, un mesaj amplu în care vorbește despre cariera sa profesională înainte de intrarea în politică și despre necesitatea unui „partid al dreptei productive”, format din oameni care au reușit prin muncă și inițiativă privată.

„Românii nu mai cred în teatrul ieftin unde regia o face ipocrizia. Românii vor altceva pentru țară”, a scris Tișe.

Președintele CJ Cluj a criticat politicienii care „mimează sărăcia” pentru a părea integri, catalogând acest comportament drept populism.

„Sărăcia mimată – ca semn de puritate – e tot populism. Și populismul n-are ce căuta într-un partid de dreapta. Un partid de dreapta nu trebuie să fie partidul «celor care n-au, dar cer tot». Trebuie să fie partidul celor care au făcut ceva în viața lor pe muncă și mintea lor. Care pot justifica. Care pot construi. Care pot inspira”, a scris Tișe.

Tișe vrea un partid al „dreptei productive”

Noul partid APT își propune să fie „partidul dreptei productive” – al antreprenorilor, profesiilor liberale, PFA-urilor, al celor care plătesc taxe și impozite și susțin economia reală.

Tișe a afirmat că noua formațiune ar trebui să reunească aproximativ trei milioane de români care nu se mai simt reprezentați politic: „Vreau un partid care generează prosperitate! Un partid care poate spune: «Ai muncit o viață? Ai contribuit? Trebuie să trăiești decent». Asta e dreapta productivă! Asta e România normală!”.

Anunțul vine după ce luna trecută Tișe a pierdut la vot funcția de prim-vicepreședinte al PNL, moment în care a lansat un atac dur la adresa conducerii partidului.

„Cooperativa trădătorilor și a non-performanței politice a pus mâna pe partid! Îl vor sugruma și va dispărea ca PNȚCD, sau va ajunge irelevant politic. Am asistat, cu durere dar și cu luciditate, la congresul unei cooperative politice care și-a votat singură sfârșitul. PNL – partid istoric, odinioară stindard al meritului și al viziunii, a fost sufocat de trădători de serviciu, incompetenți cu ambiții de sforari, și un mecanism bine uns care premiază obediența, nu performanța (…) De azi mă autoeliberez de orice responsabilitate față de PNL”, a scris Tișe atunci.