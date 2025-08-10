Rareș Bogdan critică PNL și USR în dosarul „10 august”: „Sistemul e la fel de osificat și groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele tradiționale sau în cele noi”

Într-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan afirmă că toate partidele care au guvernat în ultimii șapte ani, inclusiv PNL și USR, poartă responsabilitatea pentru faptul că adevărul nu a fost aflat.

„Au o responsabilitate toți cei care au fost la putere după 10 august 2018, președinți, premieri, șefi de parlament, miniștri, oameni care decid. De PSD nu mă mir, are toate motivele să nu se afle adevărul, era implicat direct, s-a aflat la putere în 6 din acești 7 ani scurși și are în ADN un anumit activism de clan. Dar PNL și USR, care ar fi trebuit să fie direct interesate, ce au păzit?”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Liberalul susține că, deși a fost timp de trei ani prim-vicepreședinte PNL, nu a reușit să producă schimbările necesare.

„Din păcate, Sistemul e la fel de osificat și groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele tradiționale sau în cele noi, ce acum stau la masă fără multe scrupule cu agresorii de atunci”, a adăugat europarlamentarul.

Acesta afirmă că, la fel ca în cazul pensiilor speciale, demersurile sale au fost „în pustiu”, iar „sistemul este mai tare și mai greu de învins decât pare la prima vedere”.

Rareș Bogdan avertizează că, peste un an, acuzațiile din dosarul „10 august” privind intervenția în urma căreia 433 de persoane au fost rănite vor fi prescrise.

„Când justiția nu servește cetățeanul, pentru că nu are căi legale de a bloca abuzul în numele legii, se cheamă că pe sistemul nervos al statului s-a încolăcit o hidră politică, transpartinică, cu unicul scop de a-și apăra pielea”, a mai spus Rareș Bogdan.