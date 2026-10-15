Luca Niculescu: Miniștrii PSD și independenții vor lucra după aceleași reguli. Votul de învestitură, săptămâna viitoare

Niculescu afirmă că, indiferent de proveniența politică, membrii Cabinetului vor avea aceleași obiective și vor respecta aceleași termene și reguli. Următoarea etapă este audierea miniștrilor în comisiile parlamentare, iar votul de învestitură este programat pentru săptămâna viitoare.

Potrivit surselor Mediafax, ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului va avea loc marți, 20 octombrie, de la ora 14:00.

„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică”, a transmis Luca Niculescu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Premierul desemnat admite că formula propusă pentru viitorul Executiv este una atipică pentru politica românească, dar susține că aceasta este determinată de actualul context politic, economic și social.

„Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a afirmat Niculescu.



Niculescu, despre miniștrii PSD: O singură echipă, cu un singur program

Premierul desemnat insistă că diferențele dintre miniștrii propuși de PSD și membrii independenți ai viitorului Cabinet nu se vor reflecta în modul de funcționare a Executivului.

„Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România”, a transmis acesta.

Luca Niculescu precizează că miniștrii susținuți de social-democrați nu vor beneficia de un statut diferit în interiorul Guvernului.

„Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli”, a subliniat premierul desemnat.

Niculescu le-a mulțumit reprezentanților PSD pentru decizia de a intra la guvernare și pentru negocierile din perioada recentă.

„Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă”, a transmis acesta.

Premierul desemnat a menționat, de asemenea, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și alți parlamentari care și-au anunțat susținerea pentru învestirea viitorului Executiv, precizând că fiecare dintre aceste forțe politice acordă sprijinul „în condițiile sale”.

Ce urmează până la votul de învestitură

După depunerea programului de guvernare și a listei Cabinetului în Parlament, procedura intră în etapa audierii miniștrilor propuși.

„Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare”, a anunțat Luca Niculescu.

Premierul desemnat susține că obținerea votului Parlamentului presupune sprijin din partea mai multor formațiuni politice, la fel ca adoptarea proiectelor considerate esențiale pentru perioada următoare.

„Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice”, a afirmat Niculescu.

Primele priorități anunțate pentru viitorul Guvern

În cazul în care Cabinetul va primi votul Parlamentului, una dintre primele urgențe va fi rectificarea bugetară. Potrivit premierului desemnat, măsura este necesară pentru evitarea unor blocaje în funcționarea spitalelor, aprovizionarea cu medicamente și efectuarea plăților către autoritățile locale și companii.

Guvernul propus de Niculescu își asumă, de asemenea, adoptarea bugetului de stat pentru 2027 până la sfârșitul acestui an.

Printre prioritățile pentru primele luni de mandat se mai numără sprijinirea persoanelor vulnerabile în contextul facturilor din această iarnă, măsuri pentru relansarea economiei și susținerea companiilor românești, îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, precum și consolidarea apărării și securității.

„Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile”, a conchis premierul desemnat.