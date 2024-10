Ludovic Orban, despre Nelu Tătaru: Nu pot să îmi explic

Întrebat, joi, dacă a avut semnale, când era prim-ministru, că Nelu Tătaru lua şpagă bani, ouă, raţe sau găini, pentru a-şi face datoria de medic, Ludovic Orban a spus: „Niciodată ( nu am avut suspiciuni – n.r.). Nu pot să-mi explic”.

Orban a spus că l-a verificat pe Nelu Tătaru încă de când l-a numit secretar de stat, dar şi ulterior, când l-a propus ministru al Sănătăţii.

„Nu am avut niciodată niciun fel de semnal legat de faptul că doctorul Tătaru, care era medic chirurg la Spitalul din Huşi ar fi existat vreo urmă de îndoială în privinţa corectitudinii lui ca şi medic. Era un medic chirurg apreciat de oameni şi care făcea operaţii reuşite. În momentul în care l-am desemnat prima oară ca secretar de stat, ulterior ca ministru, vă daţi seama că l-am verificat şi am primit toate informaţiile. Nu am avut niciun semn de întrebare şi nicio informaţie care să pună în umbră callitatea profesională şi corectitudinea doctorului Tătaru. De-aia l-am şi numit ca ministru al Sănătăţii. A fost un ministru foarte harnic, foarte aplecat, care a fost în prima linie a bătăliei, care a comunicat foarte bine cu oamenii. Ceea ce s-a întâmplat după, nu mă întrebaţi pe mine”, a spus Ludovic Orban.

Acesta afirmă că după ce el a plecat din PNL, nu a mai avut nicio legătură cu Nelu Tătaru.

Fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, a fost pus sub urmărire penală de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). E cercetat pentru luare de mită în formă continuată de 57 de ori.